Rahul Vaidya chante ‘mere haath mein’ pour ladylove Disha Parmar alors qu’ils obtiennent leurs impressions d’argile de main! | Nouvelles des gens

New Delhi: l’un des couples les plus mignons de l’industrie de la télévision, Rahul Vaidya et sa petite amie Disha Parmar, sont tous prêts à se marier le 16 juillet.

Le beau couple fait de son mieux pour rendre leur jour J encore plus spécial en exauçant tous leurs souhaits.

Récemment, le duo a été aperçu chez Bhavna Jasra. Le duo a eu une belle impression d’argile à la main pour célébrer leur union. Bien que Bhavna n’ait pas partagé le résultat final sur son compte Instagram, mais elle a partagé deux vidéos du processus pendant que Rahul chantait « mere haath mein » du film « Fanaa » et mettait en vedette Aamir Khan et Kajol dans les rôles principaux. Il est sorti en 2006.

Pour les non avertis, Bhavna est un influenceur de style de vie, connu pour conserver les impressions des mains et des pieds. Elle est une figure bien connue et a déjà fait le même travail pour Ranveer Singh et Deepika Padukone à l’occasion de leur mariage. Pour tous ceux qui ne le savent pas, le casting à la main en couple est l’une des tendances les plus populaires parmi les jeunes mariés de nos jours.

Plus tôt dans la journée, nous avons vu que les préparatifs du mariage battaient leur plein alors que les amis proches de Rahul, Aly Goni, Toshi Sabri et Vindu Dara Singh, ont également été vus lors des répétitions de danse pour la fonction de mariage.

Rahul a avoué son amour à Disha dans l’émission de téléréalité Bigg Boss 14. Depuis lors, ils ont été ensemble à travers vents et marées.

Disha Parmar a fait ses débuts dans le feuilleton quotidien 2012 Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. Elle a également figuré dans plusieurs publicités publicitaires. Elle a ensuite été vue dans l’émission télévisée Woh Apna Sa et a également reçu l’amour des téléspectateurs.