Rahul Vaidya a CE à dire sur l’affaire du film porno Raj Kundra

Quelques jours après son mariage avec Disha Parmar, Rahul Vaidya a été aperçu dans la ville et le paparazzi l’a interrogé sur le cas de Raj Kundra,

Rahul Vaidya a déclaré: «Je ne veux rien commenter à ce sujet. J’espère juste que tout le monde reste heureux. J’espère que personne n’entrera dans la polémique. Tout le monde est déjà inquiet et de mauvaise humeur à cause du Covid-19. J’espère juste que tout le monde se mettra au travail. Que toutes les controverses se terminent et qu’il n’y ait que du bonheur. C’est difficile, mais que tout le monde ait une approche positive.

Il a également déclaré que Rakhi Sawant est disponible pour répondre à toute demande supplémentaire.

Il a également souhaité bonne chance à Aly Goni et Jasmin Bhasin pour leur prochaine chanson, qui sera chantée par Neha Kakkar.

Récemment, Rahul Vaidya a profité de son compte Instagram pour partager un clip vidéo du griha pravesh de sa femme Disha Parmar. La douce vidéo du couple entrant dans la maison alors que la famille de Rahul accueille le nouveau membre de la maison avec pooja aarti.

Rahul a épousé l’actrice de télévision Disha Parmar le 16 juillet et ils viennent de célébrer leur anniversaire de mariage d’une semaine (23 juillet). En compagnie de la famille et des amis, ce fut une célébration discrète.

Sur le plan du travail, Rahul est actuellement vu dans l’émission de téléréalité basée sur les cascades «Khatron Ke Khiladi 11». D’autre part, Disha, qui est devenu un nom familier avec « Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara », a été vue pour la dernière fois dans « Woh Apna Sa ».

Pour les inconnus, Raj Kundra a été arrêté par la police de Mumbai pour avoir prétendument créé des films pornographiques et les avoir publiés via certaines applications mobiles lundi soir.

Un tribunal de Mumbai a envoyé vendredi le mari et homme d’affaires de l’acteur Shilpa Shetty Raj Kundra et son associé Ryan Thorpe en garde à vue jusqu’au 27 juillet.