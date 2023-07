Rahul Roy révèle que Pooja Bhatt ou Mahesh Batt ne l’ont pas contacté lorsqu’il a subi un accident vasculaire cérébral; dit qu’il a appris des leçons de vie à la dure

L’acteur des années 90 de Bollywood et la célébrité de la saison 1 de Bigg Boss, Rahul Roy, fait la une des journaux depuis qu’il a révélé que la superstar de Bollywood, Salman Khan, avait payé la facture de l’hôpital après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Et maintenant, dans sa dernière interview avec Sidharth Kannan, l’acteur d’Aashiqui a révélé que personne de l’industrie, de Pooja Bhatt à Mahesh Bhatt, avec qui il partageait un bon lien, n’a pris contact avec lui pendant sa phase basse, et il est d’accord avec ça. Selon les rapports, Rahul Roy et sa sœur Priyanka ont déclaré dans l’interview qu’ils étaient d’accord avec les personnes avec lesquelles ils n’étaient pas entrés en contact, et sa sœur a ajouté qu’au début, il s’énerverait, mais elle lui avait demandé d’être dur. et laisser aller les choses.

La sœur de l’ancien acteur a même ajouté qu’ils essaient de rendre tout l’argent que Salman Khan a payé pour le traitement de Rahul Roy, et ils sont extrêmement reconnaissants envers le Tiger 3 pour leur aide. Rahul dans l’une de ses interviews avait déclaré: « La facture en attente de l’hôpital a été approuvée par Salman en février. Il a appelé et a demandé s’il pouvait être d’une quelconque aide et il a aidé. Je lui en suis très reconnaissant ». Il a même ajouté : « Salman ke sath sab log boltein hai, woh aisa hai, woh waisa hai (Les gens pensent que Salman est ceci et cela), mais pour moi, c’est une bonne personne. »

On prétend que Rahul n’avait que 25 000 avec lui et la star de Tiger 3 a réglé le paiement de la facture de plus de 2 roupies lakh et ils sont extrêmement reconnaissants.

Rahul Roy est en train de récupérer et il a hâte de faire du bon travail et de relancer sa carrière d’acteur. Il espère obtenir un bon travail qui le rendra financièrement et mentalement fort. Rahul a été vu pour la dernière fois dans la saison 1 de Bigg Boss, et il a été le gagnant de l’émission.