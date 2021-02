Rahul Roy prend des cours de musique dans le cadre de son traitement après un AVC cérébral

L’acteur de Bollywood Rahul Roy, qui a subi un accident vasculaire cérébral en novembre dernier, suit une thérapie par la musique dans le cadre de son traitement, sa sœur Priyanka l’aide avec la thérapie. Jeudi, l’acteur s’est rendu sur Instagram pour partager la nouvelle avec les fans. Dans une vidéo qu’il a postée, Rahul chante le sargam avec sa sœur Priyanka ou Pia.

«Bonsoir mes adorables fans. J’espère que vous aimez tous mes vidéos de récupération que je partage avec vous. La récupération après un AVC demande beaucoup d’efforts et beaucoup de choses à prendre en charge. Mon discours a été affecté et mon travail principal est pour parler correctement à nouveau. Il s’agit d’une méthode de musicothérapie en orthophonie dans laquelle ma sœur @priyankaroy_pia travaille à ouvrir et à renforcer mes cordes vocales, ce qui prendrait du temps. Cela prend beaucoup de temps et d’efforts. Bientôt, vous me verrez vous parler . Continuez à vérifier cet espace car je viens bientôt avec #priyankaandrahulroychallenge. Tendance à améliorer notre santé. Je vous aime tous, Rahul Roy », écrit-il.

L’acteur a subi un accident vasculaire cérébral lors du tournage de son film « LAC: Live The Battle » à Kargil la dernière semaine de novembre. Peu de temps après son attaque cérébrale à Kargil, Rahul a été amené à Mumbai et admis à l’hôpital de Nanavati. Il a ensuite été transféré dans un hôpital privé de Mira Road, d’où il a été libéré le 7 janvier.