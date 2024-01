Rahul relance l’attaque du « CM corrompu » contre Himanta Sarma alors que Yatra reprend en Assam | Dernières nouvelles Inde

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a repris mercredi son Bharat Jodo Nyay Yatra plus loin dans l’Assam depuis Barpeta, un jour après avoir été confronté à un barrage routier pour tenter d’entrer dans la ville de Guwahati. Plusieurs dirigeants du Congrès, dont Rahul Gandhi et KC Venugopal, ont été arrêtés par la police d’Assam pour violences, provocation, dommages à des biens publics et agression contre du personnel policier.

Rahul Gandhi reprend Bharat Jodo Nyay Yatra. (PTI)

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Avant le début du 11e jour du Yatra, Rahul Gandhi s’est adressé à un rassemblement et a lancé une attaque contre le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, le qualifiant une fois de plus de « CM le plus corrompu ».

Restez à l’écoute de toutes les dernières mises à jour sur Ram Mandir ! Cliquez ici

“Le ministre en chef de l’Assam (Himanta Biswa Sarma) répand la haine tout le temps et vous prend (en référence au public) vos terres. Il est le ministre en chef le plus corrompu”, a-t-il déclaré.

Affrontement entre Rahul Gandhi et le gouvernement de l’Assam

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Le Congrès a accusé le gouvernement de l’Assam, dirigé par le BJP, d’avoir tenté d’entraver leur Yatra depuis son entrée dans l’État jeudi. La confrontation entre le gouvernement de l’État et le Congrès a pris une tournure sans précédent après que les militants du parti se sont livrés à des affrontements alors qu’on leur empêchait d’entrer à Guwahati.

Sarma a ordonné au directeur général de la police de l’État (DGP) d’enregistrer une plainte contre le député du Congrès pour avoir prétendument « provoqué la foule ». Les “tactiques naxalites” étaient étrangères à la culture de l’Assam”, a déclaré le ministre en chef dans un message sur la plateforme sociale X.

Gandhi a répliqué à Sarma lors d’une conférence de presse, le qualifiant de l’un des ministres en chef les plus corrompus du pays.

“Problème évident en Assam, le ministre en chef de cet État est l’un des CM les plus corrompus du pays… Ce que le CM de l’Assam fait contre le yatra aide en fait le yatra”, a déclaré Gandhi.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

« Nous bénéficions d’une publicité que nous n’aurions peut-être pas eue autrement. Le Bharat Jodo Nyay Yatra est devenu un problème majeur en Assam. Empêcher de visiter le temple et le collège… c’est leur style. Les tactiques d’intimidation, elles ne nous intimident pas, nous n’en avons pas peur », a-t-il ajouté.