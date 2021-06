Rahul Raj Singh, l’ex-beau de Pratyusha Banerjee, célèbre pour « Balika Vadhu », affirme que Vikas Gupta n’est jamais sortie avec elle

La célébrité de » Bigg Boss 11 « , Vikas Gupta, avait récemment affirmé que lui et l’acteur décédé Pratyusha Banerjee étaient brièvement sortis ensemble. Il a affirmé que Pratyusha avait appris sa bisexualité après quoi ils s’étaient séparés. Vikas avait également affirmé que Rahul avait été trouvé en train de manger des chips lorsque Pratyusha était à l’hôpital.

À ce sujet, le petit ami de Pratyusha à l’époque, Rahul Raj Singh, a accusé Vikas Gupta d’utiliser le nom de Pratyusha à des fins publicitaires. Il a affirmé que Pratyusha n’était jamais sortie avec Vikas et qu’elle était au courant de son orientation sexuelle.

S’adressant à un quotidien de premier plan, Rahul a déclaré: « Pratyusha n’est jamais sorti avec Vikas, donc la question de leur séparation ne se pose pas. En fait, ils n’étaient même plus en bons termes après un certain temps. Il ne devrait pas concocter des histoires pour Pratyusha l’aurait giflé si elle avait été en vie.

Il a en outre ajouté: «Je n’apprécie pas non plus qu’il mentionne mon nom dans ses interviews. Je ne pense pas qu’il ait autre chose à dire que moi en train de manger des chips à l’hôpital (quand Pratyusha s’est suicidé). Je trouve cela diffamatoire et si cela ne s’arrête pas, je devrai (engager) une action en justice contre lui. Tout ce que je veux dire, c’est d’arrêter d’utiliser le nom de Pratyusha pour être sous les feux de la rampe. »

Parlant des relations et de la carrière de Pratyusha, Rahul a déclaré: « Pratyusha a toujours été ouverte à propos de ses relations. Elle n’a jamais caché sa vie personnelle. Vikas Gupta utilise simplement la situation parce que la personne n’est pas en vie pour répondre à ses revendications. Elle avait m’a dit quand nous faisions l’émission ‘Power Couple’ (2015), Vikas lui avait proposé et elle l’a refusé, car elle était consciente de sa sexualité. Quand je lui ai demandé pourquoi n’avait pris aucun projet après Balika Vadhu et profitant du succès de son émission, elle m’a dit que Vikas avait planifié un projet avec elle, qu’il a abandonné plus tard. »

Il y a cinq ans après la mort subite de Pratyusha, les parents des acteurs avaient accusé Rahul de complicité au suicide. Ses parents et amis ont allégué que Rahul l’avait forcée à prendre des mesures drastiques. Il a été emprisonné mais trois mois plus tard, il a été libéré sous caution par la Haute Cour de Bombay. Il y a deux ans, il a ensuite épousé l’acteur Saloni Sharma.

Pratyusha était surtout connue pour son émission télévisée ‘Balika Vadhu’. Elle est décédée le 1er avril 2016 d’un suicide présumé dans son appartement de Goregaon, à Mumbai.