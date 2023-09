Rahul Mahajan brise le silence sur son divorce avec Natalya et déclare : « Il y a beaucoup de traumatismes »

Les rumeurs de divorce de Rahul Mahajan et Natalya Ilina ont fait le tour d’Internet. On disait que les deux avaient décidé de rester à l’écart et que c’était le troisième mariage de Rahul. Cependant, Rahul Mahajan n’a pas parlé de ces rumeurs à l’époque. Aujourd’hui, il a enfin réagi aux informations faisant état de son divorce avec sa troisième épouse, Natalya.

Rahul Mahajan a confirmé la nouvelle et a déclaré qu’il traversait un traumatisme. Il a qualifié cette situation de tremblement de terre.

Rahul Mahajan confirme son divorce

S’adressant à Etimes, Rahul Mahajan a déclaré que les secousses de ce tremblement de terre dans sa vie sont toujours là. Il a dit qu’il n’y avait pas d’autre choix que de passer à autre chose. Natalya a quitté Rahul en juillet de l’année dernière et le divorce a eu lieu en janvier. L’ancien pilote a ajouté qu’il ne se présentait peut-être pas, mais qu’il était très sensible.

Cependant, Rahul a décidé de ne pas parler de ce qui n’allait pas entre lui et Natalya. Il a partagé que s’il en parlait, ce serait une histoire à sens unique et qu’il n’avait aucune haine pour son ex-femme. Il a dit qu’il avait de l’amour et du respect pour elle encore aujourd’hui.

La star de Bigg Boss 2 a déclaré qu’il ne savait pas où se trouvait Natalya maintenant, mais que l’amour ne s’en allait tout simplement pas comme ça. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le divorce aurait eu lieu parce que Rahul voulait un bébé et Natalya voulait une pension alimentaire. Cependant, Rahul a donné une précision à ce sujet.

Rahul et Natalya n’ont jamais essayé de bébé

Il a dit qu’il n’avait jamais voulu de bébé dans cette relation et qu’ils n’avaient jamais essayé d’avoir un bébé. Il a dit que lui et Dimpy Ganguly avaient essayé d’avoir un bébé mais qu’ils avaient fait une fausse couche. Il a ajouté qu’il avait 48 ans maintenant et qu’il ne voulait pas de bébé.

Rahul Mahajan a précisé qu’il n’avait jamais payé une seule roupie comme pension alimentaire dans aucun de ses mariages. Que ce soit avec Shweta Singh, Dimpy Ganguly ou avec Natalya Ilina, il avait un accord mutuel à chaque mariage. Rahul a ensuite parlé de ses mariages ratés.

Il a dit qu’il ne s’attendait pas à divorcer plusieurs fois et que c’était douloureux. Il est blessé et son âme est déchirée. Le candidat de Smart Jodi a déclaré que parfois les relations ne fonctionnent pas et que ce n’est la faute de personne.

Rahul Mahajan et Natalya Ilina ont été vus ensemble dans Smart Jodi.