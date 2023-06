Rahul Gandhi visitera le Manipur violent jeudi

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, se rendra jeudi dans le Manipur, touché par la violence, où il visitera des camps de secours et interagira avec des représentants de la société civile.

De violents affrontements ont éclaté à Manipur après qu’une « Marche de solidarité tribale » a été organisée dans les districts des collines le 3 mai pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée (ST). Près de 120 personnes ont perdu la vie et plus de 3 000 ont été blessées depuis lors.

« Rahul Gandhi ji se rendra à Manipur les 29 et 30 juin. Il visitera des camps de secours et interagira avec des représentants de la société civile à Imphal et Churachandpur lors de sa visite », a tweeté le chef du parti du Congrès, KC Venugopal.

« Le Manipur brûle depuis près de deux mois et a désespérément besoin d’une touche de guérison pour que la société puisse passer du conflit à la paix. Il s’agit d’une tragédie humanitaire et il est de notre responsabilité d’être une force d’amour, pas de haine », a ajouté M. Venugopal.

Rahul Gandhi avait déclaré lors du Bharat Jodo Yatra qu’il ouvrait ‘mohabbat ki dukanein (magasins répandant l’amour) dans le ‘nafrat ka bazar (marché de la haine) et c’est devenu le refrain souvent répété du Congrès pour décrire sa politique à l’avenir .

Le ministre de l’Intérieur Amit Shah s’était également rendu dans l’État pendant quatre jours le mois dernier et avait rencontré un échantillon représentatif de personnes dans ses efforts pour ramener la paix dans l’État du nord-est.

Le 4 juin, le Centre avait mis en place une commission d’enquête, dirigée par l’ancien juge en chef de la Haute Cour de Gauhati Ajai Lamba, pour enquêter sur les récentes violences dans l’État.

Le 10 juin, le gouvernement central avait constitué un comité de paix à Manipur dirigé par le gouverneur et pour faciliter le processus de rétablissement de la paix entre les différents groupes ethniques et initier le dialogue entre les parties et les groupes en conflit.

Le Centre avait également approuvé un programme de secours de Rs 101,75 crore pour les personnes déplacées à Manipur suite à une directive du ministre de l’Intérieur.