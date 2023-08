Rahul Gandhi sera à nouveau député et pourra contester les sondages après une ordonnance de la Cour suprême

La Cour suprême a suspendu aujourd’hui la condamnation du chef du Congrès Rahul Gandhi dans l’affaire de diffamation pénale contre lui pour sa remarque « nom de famille Modi », tout en maintenant que ses propos ne sont pas de bon goût, en particulier pour une personne dans la vie publique.

Le juge de première instance a prononcé la peine maximale de deux ans dans l’affaire, a observé le tribunal supérieur, soulignant qu’il n’aurait pas entraîné de disqualification si la peine avait été inférieure d’un jour.

Rahul Gandhi avait également déclaré en avril à un tribunal d’instance de Surat que sa condamnation par un tribunal de première instance dans l’affaire de diffamation de 2019 était erronée, manifestement perverse, et qu’il avait été condamné de manière à être disqualifié en tant que député. Il avait dit avoir été traité durement par le tribunal de première instance, qui était « extrêmement influencé » par son statut de député.

Il ne fait aucun doute que les déclarations du requérant n’étaient pas de bon goût, a déclaré aujourd’hui la Cour suprême, « et le requérant aurait dû être plus prudent dans ses discours ».

« Les ramifications de la disqualification affectent non seulement le droit de l’individu mais aussi l’électorat », a-t-il déclaré.

C’est la dernière chance de Rahul Gandhi avant l’acquittement, et cela lui permettra d’assister au Parlement et de se présenter aux élections, a déclaré son avocat plus tôt devant le tribunal, ajoutant que la Haute Cour avait réservé son jugement pendant 66 jours, et en raison de la condamnation dans l’affaire, M. Gandhi a déjà perdu deux sessions parlementaires.

Un banc de la Cour suprême composé des juges BR Gavai, PS Narasimha et Sanjay Kumar entendait le plaidoyer de Rahul Gandhi pour le sursis à sa condamnation. La Haute Cour du Gujarat avait auparavant refusé de suspendre sa condamnation dans l’affaire de diffamation pénale.

L’avocat principal Abhishek Manu Singhvi, représentant Rahul Gandhi, a déclaré que le procès était terminé et que M. Gandhi avait même été condamné, mais il n’y a aucune preuve à ce jour.

M. Singhvi a déclaré que c’était la première fois que 30 millions de personnes étaient considérées comme une classe identifiable. « Ils sont amorphes, non homogènes… les communautés, les castes et les groupes portant l’appellation ‘Modi’ sont totalement différents », a-t-il déclaré.

Le juge Gavai avait déclaré au début de l’audience que M. Gandhi devra établir un cas exceptionnel de suspension de la condamnation, ce à quoi M. Singhvi a déclaré qu’il ne contestait pas la condamnation aujourd’hui.

M. Singhvi a fait valoir que le nom de famille original du plaignant Purnesh Modi n’était pas Modi et qu’il l’avait changé.

« Le plaignant Purnesh Modi lui-même a déclaré que son nom de famille d’origine n’était pas Modi. Il appartient à Modh Vanika Samaj », a-t-il soutenu, affirmant qu’aucune des personnes que M. Gandhi avait nommées lors de son discours ne l’avait poursuivi en justice.

« Il est intéressant de noter que tous ceux qui sont lésés dans cette très » petite « communauté de 13 crores, les seules personnes qui poursuivent sont les titulaires de fonctions du BJP. Très étrange », a déclaré M. Singhvi.

La Cour suprême a ensuite souligné que le tribunal de première instance s’était également prononcé sur les antécédents criminels de M. Gandhi.

« Ils ont cité 13 cas mais aucune condamnation dans aucun de ces cas. Comment sont-ils cités pour les antécédents criminels? Je ne suis pas un criminel endurci … Aucune condamnation malgré … regardez le tableau. Plein de cas déposés par BJP karyakartas , mais jamais de condamnation », a répondu M. Singhvi.

L’avocat Sanghvi a ensuite souligné que la Haute Cour traite cela comme une infraction grave impliquant une turpitude morale.

« Pas un seul matériel de turpitude morale. Pas un seul jugement. C’est incognisable, libérable et composé. Pas contre la société, pas d’enlèvement, de viol, de meurtre… peine maximale de 2 ans… Comment cela peut-il devenir un délit entraînant une turpitude morale ? » il a dit.

Il n’y a aucun autre cas où une peine de deux ans a été prononcée, a-t-il ajouté.

M. Gandhi, tout en maintenant qu’il n’était pas coupable, a demandé mercredi à la Cour suprême de surseoir à sa condamnation de deux ans, lui permettant de participer aux séances en cours du Lok Sabha et aux sessions suivantes.

Lors d’un rassemblement à Kolar dans le Karnataka en avril 2019, Rahul Gandhi, lors d’une fouille chez le Premier ministre Narendra Modi, a déclaré: « Comment se fait-il que tous les voleurs aient Modi comme nom de famille commun? ».

Dans un affidavit devant la plus haute juridiction, l’ancien député de Wayanad a déclaré qu’il avait toujours soutenu qu’il n’était pas coupable de l’infraction et que la « condamnation n’était pas viable » et s’il avait dû s’excuser et aggraver l’infraction, « il aurait fait beaucoup plus tôt ».

Rahul Gandhi a contesté l’ordonnance du tribunal de première instance devant le tribunal des sessions de Surat, où l’appel est en instance.