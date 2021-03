Rahul Gandhi relève le défi des pompes à l’école du Tamil Nadu et rejoint les élèves pour danser sur scène

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a pris d’assaut les médias sociaux avec ses abdos qui ont été révélés après avoir sauté dans l’océan pour nager avec des pêcheurs du Kerala. La photo était devenue virale avec des internautes lui demandant des conseils de fitness. Et maintenant, le chef du Congrès a rejoint les élèves d’une école du Tamil Nadu pour s’essayer à des pompes et des mouvements de danse.

Il était à l’école secondaire supérieure du Tamil Nadu St. Joseph’s Matriculation, Mulagumoodubn, où il a stupéfié les étudiants et le personnel avec ses actes. Jetez un œil à ses mouvements de danse et ses pompes:

À la fin de la semaine dernière, Rahul a stupéfié Internet avec le faible contour de ses abdos qui suffisait à plusieurs personnes de premier plan pour faire l’éloge de Twitter et lui demander des conseils de remise en forme.

Vijender Singh, qui a remporté des médailles de bronze et d’argent pour la boxe aux Jeux olympiques et aux Jeux du Commonwealth, faisait partie de ceux qui partageaient l’image. Il a tweeté l’image de Rahul en ajoutant: «Les abdos d’un boxeur… Les jeunes les plus audacieux et le leader du peuple Bravo…»

Cela montrait clairement que le dirigeant du Congrès n’avait pas manqué son régime de remise en forme, même pendant le verrouillage, ce qui a fait perdre à la plupart d’entre nous les quelques habitudes saines que nous avions.