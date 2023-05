Rahul Gandhi peut obtenir un passeport ordinaire, selon le tribunal "Pas pendant 10 mais 3 ans"

Un tribunal de Delhi a accordé vendredi au chef du Congrès Rahul Gandhi l’autorisation d’obtenir un passeport ordinaire pendant trois ans suite à la perte de ses privilèges de député après sa disqualification du parlement.

M. Gandhi s’était adressé au tribunal pour obtenir un certificat de non-objection (NOC) après avoir rendu son passeport diplomatique suite à sa disqualification en tant que député.

« J’accepte en partie votre demande. Pas pendant 10 ans, mais trois ans », a déclaré le juge à l’avocat de M. Gandhi.

L’ancien chef du Congrès avait besoin de l’autorisation du tribunal car il est accusé, entre autres, dans l’affaire du National Herald, impliquant le blanchiment d’argent et le détournement de fonds, déposée par le chef du BJP Subramanian Swamy.

Le tribunal avait demandé mercredi à M. Swamy, un ancien député du BJP, de déposer sa réponse d’ici vendredi à la demande de M. Gandhi demandant le certificat de non-objection.

Le magistrat métropolitain en chef supplémentaire Vaibhav Mehta avait observé que le droit de voyager est un droit fondamental et les tribunaux n’avaient imposé aucune restriction aux déplacements du chef du Congrès, qui a voyagé plusieurs fois sans avoir à obtenir d’autorisation.

Le magistrat a également déclaré qu’en accordant une libération sous caution à M. Gandhi en décembre 2015, le tribunal n’avait imposé aucune restriction à ses déplacements et que le plaidoyer de M. Swamy pour l’imposition de restrictions avait alors été rejeté.

M. Gandhi a été disqualifié en tant que membre de Lok Sabha après sa condamnation dans une affaire de diffamation plus tôt cette année pour ses remarques sur le nom de famille du Premier ministre Narendra Modi.

L’affaire du National Herald est basée sur une plainte pénale privée de M. Swamy contre Sonia Gandhi, Rahul Gandhi et d’autres, les accusant de tricherie, de complot et d’abus de confiance criminel.

M. Swamy les a accusés de tricherie et de détournement de fonds lors de l’acquisition de la propriété du quotidien anglais National Herald, aujourd’hui disparu.

Tous étaient administrateurs de Young Indian Ltd (YI), une société constituée en 2010 et qui a repris la « dette » d’Associated Journals Ltd (AJL), l’éditeur du National Herald.

M. Swamy avait accusé Sonia et Rahul Gandhi et d’autres d’avoir conspiré pour tricher et détourner des fonds en ne payant que Rs 50 lakh, par lequel YI a obtenu le droit de récupérer Rs 90,25 crore que l’AJL avait dû au parti du Congrès.

