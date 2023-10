Alors que le vote pour les élections de Telangana est dans un peu plus d’un mois, le parti au pouvoir Bharat Rashtra Samithi a fait de la fierté régionale la pièce maîtresse de sa campagne au milieu des attaques de corruption et de politique dynastique de la part du BJP et du Congrès. Le président du parti, KT Rama Rao, qui avait déclaré que les propriétaires fonciers de l’Andhra étaient les méchants lors des dernières élections, a braqué ses armes sur le parti. ghulams (serviteurs) du Gujarat et de Delhi durbar (courtisans) cette fois-ci.

Dans une interview exclusive avec NDTV vendredi, M. Rao a également réfuté les allégations du BJP et du Congrès selon lesquelles son parti se rangerait du côté de l’autre et a déclaré que le BRS n’était l’équipe B de personne, mais l’équipe A de Telangana.

« L’ensemble du mouvement pour la création d’un État de Telangana reposait sur deux choses : le respect de soi et la fierté. Le Premier ministre vient à Hyderabad et dit qu’un Gujarati (Sardar Vallabhbhai Patel) vous a libéré des griffes du Nizam et un autre Gujarati (PM Narendra Modi) vous soulagera du régime dictatorial du KCR (ministre en chef K Chandrashekar Rao) », a déclaré M. Rao, qui est également le fils du KCR.

« Nous devons également invoquer la fierté et nous devons également rappeler aux gens que le ghulams du Gujarat ici à Telangana – les gens du BJP – n’ont pas fait grand-chose au cours des neuf dernières années et demie et nous devons également parler de leur bilan. C’est le cas également à Delhi durbar. Rahul baba vient ici et commence à dire des choses comme la règle familiale et la dynastie, ce qui doit probablement être la blague du millénaire », a-t-il ajouté.

M. Rao, qui est ministre et détient le portefeuille des technologies de l’information, entre autres, a déclaré que les habitants du Gujarat et de Delhi ne font pas leurs devoirs avant de venir à Telangana et que lui et son parti doivent leur rappeler de temps en temps que l’État de Telangana l’agitation était une question de grand respect de soi. « L’un des principes les plus importants de ce mouvement était la fierté, et vous ne pouvez pas venir nous insulter ainsi », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les saisies liées aux élections à Telangana touchant Rs 243 crore en seulement dix jours, M. Rao a blâmé le Congrès et a déclaré que de l’argent avait été saisi auprès de l’un de ses anciens sociétés à Bengaluru. Lorsqu’il a été souligné que la saisie avait eu lieu au Karnataka, il a déclaré que beaucoup de gens avaient des entreprises communes au Karnataka et à Telangana.

« Quelques constructeurs m’ont dit que le gouvernement du Karnataka avait commencé à facturer une taxe électorale supplémentaire – Rs 500 par pied carré – et ils disent directement aux constructeurs que l’argent est utilisé pour soutenir et financer le parti du Congrès lors des élections à Telangana. C’est là que l’argent est capturé, la racine », a-t-il affirmé.

À une question sur l’affirmation du Premier ministre Narendra Modi selon laquelle KCR avait financé la campagne du Congrès du Karnataka et que le Congrès lui rend maintenant la pareille, M. Rao a déclaré : « Le Premier ministre est très doué pour écrire ces récits brillants et ces histoires brillantes. voir le jour. C’est le même homme qui a promis des trains à grande vitesse d’ici 2022, une économie de cinq mille milliards de dollars d’ici 2022, des revenus des agriculteurs doublés d’ici 2022. Je ne vais même pas faire référence aux Rs 15-lakh. Jumla« .

« Le fait est donc que peu importe ce que le Premier ministre ou Rahul Gandhi voudrait croire, nous ne sommes ni l’équipe B du Congrès ni le BJP, nous sommes l’équipe A du peuple de Telangana et nous continuerons à le rester. résolument neutres et à égale distance du Congrès et du BJP. Cette situation bipolaire qu’ils veulent créer, selon laquelle ce pays doit s’appuyer soit sur le BJP, soit sur le Congrès, n’est pas une chose à laquelle nous souscrivons. Nous ne partageons certainement pas leur point de vue. ou une idéologie », a-t-il affirmé.

Le BRS, auparavant connu sous le nom de Telanagana Rashtra Samithi, gouverne le Telangana depuis la création de l’État en 2014. Les élections à l’Assemblée auront lieu le 30 novembre et le dépouillement aura lieu le 3 décembre.