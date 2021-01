Une vidéo de l’apparition du président du Congrès Rahul Gandhi dans une émission de cuisine populaire de village sur YouTube est devenue virale dans laquelle il a été vu en train de grignoter des champignons biriyani avec des cuisiniers locaux au Tamil Nadu,

Avant les élections dans l’État en mai, le député Wayanad Rahul Gandhi s’est rendu dans l’État pour faire campagne la semaine dernière. Et au milieu de ses apparitions régulières, le scion Gandhi a trouvé le temps de faire une apparition plutôt inhabituelle sur la page YouTube populaire appelée « Village Cooking Channel ».

Vêtu d’un t-shirt bleu, Gandhi est entré à la moitié de la vidéo avec la salutation locale, « Vanakkam ».

Dans la vidéo de 14 minutes, Gandhi peut être vu interagir avec les cuisiniers tout en préparant un biriyani aux champignons. Il a même continué à aider les chefs à préparer la «raita», un plat fait de caillé et d’autres ingrédients et mangé en accompagnement du biriyani.

Gandhi, qui était accompagné de Jothimani, chef du Congrès et député de Karur, a semblé détendu et semblait s’amuser en demandant aux cuisiniers la permission de mélanger les ingrédients de la raita. Dans un geste qui a encore gagné les cœurs, Gandhi a même prononcé les noms locaux des ingrédients utilisés en tamoul, en les criant haut et fort à la manière des hôtes.

La vidéo a été téléchargée sur la page YouTube de Village Cooking Channel vendredi et est devenue virale depuis sur les plateformes de médias sociaux. Beaucoup ont loué Gandhi pour ses efforts pour se mêler à la culture locale et parler en tamoul.

Après avoir préparé le plat, Gandhi s’est vu offrir le repas comprenant des biriyani aux champignons et la raita sur un plateau de feuilles de bananier traditionnel.

J’ai adoré cet épisode, le chemin #Rahul prononcé « Thayiruu » 😍 Beaucoup d’amour envers cet homme une personne pure jem @RahulGandhi être toujours décontracté 😍 Encore une chose assis dans le sol, manger avec eux comme un frère, c’est génial 👌 pic.twitter.com/nK7sb0F6x3 – கர்ணன்® (@ItsKartiiiiiii) 30 janvier 2021

Rahul Gandhi rejoint la populaire chaîne YouTube du Tamil Nadu, la «chaîne de cuisine de village», et gagne les cœurs. Ces gens cuisinent au village dans la forêt dans des pots en terre avec des ingrédients moulus à la main. Regarder. Tendance sur YouTube maintenant avec 23lakh vues.https://t.co/y0TeiPhRTR – Sanjukta Basu (@sanjukta) 30 janvier 2021

Dans la description, le Village Cooking Channel a écrit: «Aujourd’hui, nous cuisinons une recette de biryani aux champignons en utilisant des ingrédients traditionnels et sains. Rahul Gandhi Profiter du biryani aux champignons en mangeant avec nous. Nous n’oublions jamais ce grand moment de notre vie. Merci beaucoup Rahul monsieur pour cette belle opportunité « .

Gandhi était en visite au Tamil Nadu avant le scrutin de l’Assemblée dans l’État en mai. Gandhi a visité des régions comme Coimbatore et Tiruppur la semaine dernière.