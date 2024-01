Rahul Gandhi : les négociations pour le partage du siège avec Mamata Banerjee sont en bonne voie | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI: Congrès chef Rahul Gandhi a déclaré mardi qu’il partageait de très bonnes relations personnelles avec la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, et qu’il négociait pour partage de siège entre les deux parties pour la prochaine Élections à Lok Sabha étaient sur la bonne voie.

“Nos négociations pour le partage des sièges avancent dans la bonne direction et vous verrez les résultats. Je ne voudrais pas commenter cela ici. Je partage de très bonnes relations personnelles avec Mamata et nos partis partagent également de bonnes relations”, a déclaré Rahul. » a déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur les différences concernant le partage des sièges.

Ceci, même si Mamata a accusé le Congrès de retarder les négociations sur le partage des sièges en exigeant de manière injustifiée 10 à 12 circonscriptions de Lok Sabha alors que son parti n’était prêt à en partager que deux.

Mamata a exprimé cette position lors d’une réunion d’organisation à huis clos de l’unité du parti de Birbhum.

Un haut dirigeant du TMC, préférant garder l’anonymat, a partagé son point de vue sur la réunion et a déclaré : « Le chef de notre parti a clairement déclaré que nous n’avions pas besoin de penser à des négociations de partage de sièges avec le Congrès. Elle a déclaré que le parti avait offert deux sièges à Mais le Congrès réclame parfois 10 à 12 sièges.”

Lundi, Mamata avait avancé l’idée que les dirigeants régionaux seraient le fer de lance de la lutte contre le BJP dans des régions spécifiques et a suggéré que le Congrès puisse briguer indépendamment 300 sièges au Lok Sabha.

Rahul minimise les attaques d’Adhir contre Mamata

Rahul Gandhi a également minimisé les attaques virulentes contre le chef de Trinamool par le chef du Congrès du Bengale occidental, Adhir Ranjan Choudhury.

“Il y aurait des moments où certains dirigeants de leur parti diraient quelque chose et certains dirigeants de notre parti diraient quelque chose. Ce sont des choses normales et ne perturberont pas les pourparlers”, a déclaré Rahul.

Adhir Ranjan Choudhury est un critique acerbe de Mamata Banerjee et n’a pas ménagé ses attaques contre le ministre en chef du Bengale occidental. A tel point que les dirigeants de Trinamool le surnomment l’agent du BJP. Lorsqu’il y avait des rapports selon lesquels le Congrès de Trinamool était prêt à réserver seulement deux sièges pour le Congrès, Adhir avait déclaré que le Congrès ne voulait pas la pitié de Mamata. Lorsque l’équipe ED a été attaquée au Bengale occidental, Adhir avait rejoint le BJP pour exiger le gouvernement du président dans l’État. Le parti de Nitish Kumar s’était opposé aux remarques d’Adhir et avait déclaré qu’il aidait le BJP.

Mamata Banerjee a accusé lundi la gauche de s’efforcer de contrôler l’agenda du bloc d’opposition et a affirmé que personne n’affronte le BJP aussi directement qu’elle. La dirigeante du TMC a exprimé sa réticence à accepter que le Front de gauche dirigé par le CPM contrôle l’agenda du Bloc INDE réunion.

“J’ai suggéré le nom INDE lors de la réunion du bloc d’opposition. Mais chaque fois que j’assiste à la réunion, je trouve que la gauche essaie de le contrôler. Ce n’est pas acceptable. Je ne peux pas être d’accord avec ceux avec qui j’ai combattu pendant 34 ans”, a-t-elle déclaré. .

“Malgré de telles insultes, je me suis adaptée et j’ai assisté aux réunions du bloc INDE”, a-t-elle ajouté.