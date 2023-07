Rahul Gandhi, le vol de Mère Sonia fait un atterrissage d’urgence à Bhopal

Le leader du Congrès Rahul Gandhi et le vol Bengaluru-Delhi de sa mère Sonia ont effectué un atterrissage d’urgence à Bhopal en raison du mauvais temps ce soir. Les Gandhis revenaient de la session de remue-méninges de deux jours à Bengaluru à laquelle ont participé 26 parties.

La réunion s’est conclue par la formation d’une coalition par les partis d’opposition – Indian National Developmental Inclusive Alliance ou « INDIA » – donnant le ton de leur campagne Lok Sabha 2024. Ce sera « une bataille entre la NDA et l’INDE » en 2024, ont déclaré Rahul Gandhi et le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee.

L’ancien président du Congrès, lors d’une conférence de presse, a déclaré qu’ils ont décidé de préparer un plan d’action où ils parleront de leur idéologie et de leurs programmes. « La lutte est contre l’idéologie du BJP et sa pensée, ils attaquent le pays, le chômage est endémique et la richesse du pays est enlevée à des millions et remise à quelques amis du BJP et au Premier ministre. « , a déclaré M. Gandhi.