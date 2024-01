Rahul Gandhi fait face à une affaire de police pour actes de violence pendant Bharat Jodo Nyay Yatra

Le Congrès accuse l’Assam d’entraver délibérément le Bharat Jodo Nyay Yatra.

Guwahati :

Une affaire de police a été déposée contre Rahul Gandhi et d’autres dirigeants du Congrès “en référence à des actes de violence gratuits” lors de son Bharat Jodo Nyay Yatra dans l’Assam dirigé par le BJP, a déclaré le ministre en chef Himanta Biswa Sarma sur X ce soir. Cela survient au milieu d’une énorme dispute politique – diffusée par les deux partis sur X – entre les deux dirigeants, qui s’est intensifiée aujourd’hui après que M. Sarma a ordonné à la police d’engager une procédure pénale contre l’ancien président du Congrès pour “provocation à la foule”. “Ils portent plainte parce qu’ils ont peur”, a répondu M. Gandhi.

La police d’Assam a également déposé un premier rapport d’information ou FIR contre KC Venugopal et Kanhaiya Kumar.

En référence aux actes gratuits de violence, de provocation, de dommages à la propriété publique et d’agression contre le personnel de la police aujourd’hui par des membres du Cong, un FIR a été enregistré contre Rahul Gandhi, KC Venugopal, Kanhaiya Kumar et d’autres individus en vertu de l’article… – Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 23 janvier 2024

La dernière impasse a commencé aujourd’hui lorsque la marche de Rahul Gandhi est rentrée dans l’Assam depuis Meghalaya. Le yatra s’est vu refuser l’autorisation d’entrer dans les artères de Guwahati et a plutôt été invité à emprunter la route nationale contournant la ville. Cela a déclenché une protestation des travailleurs du Congrès qui ont brisé les barricades de la police et brandi des slogans. Une vidéo de la même chose a été publiée par plusieurs dirigeants du Congrès sur leurs poignées X et a ensuite été utilisée par le gouvernement de l’Assam comme « preuve » pour enregistrer une affaire avec la police.

“J’ai demandé à @DGPAssamPolice d’enregistrer une plainte contre votre chef @RahulGandhi pour avoir provoqué la foule et d’utiliser les images que vous avez publiées sur vos poignées comme preuve. Votre comportement indiscipliné et votre violation des directives convenues ont entraîné un embouteillage massif à Guwahati. maintenant”, a posté M. Sarma.

Ceux-ci ne font pas partie de la culture assamaise. Nous sommes un État pacifique. De telles « tactiques naxalites » sont complètement étrangères à notre culture.

j’ai instruit @DGPAssamPolice pour déposer une plainte contre votre chef @RahulGandhi pour avoir provoqué la foule et utilisez les images que vous avez publiées sur votre… https://t.co/G84Qhjpd8h – Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 23 janvier 2024

Rahul Gandhi a allégué que le BJP essayait de perturber le yatra car il « avait l’expérience du yatra précédent ». “Le BJP a eu l’expérience du yatra précédent, il est parti de Kanyakumari et ils ont soutenu que cela n’aurait aucun impact. Lentement, son impact a commencé à se faire sentir et un crescendo s’est formé au Jammu-et-Cachemire. Maintenant, leur pensée est de le perturber en premier. Le problème pour eux (le BJP), c’est qu’en perturbant le yatra, ils finissent par l’aider”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Il a également affirmé qu’il n’était “pas autorisé” à interagir avec des étudiants d’une université privée de Meghalaya sur “instructions” du ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah. Le dirigeant de 53 ans a été vu s’adressant à une foule immense d’« étudiants » du haut de son bus après ses interactions programmées avec des étudiants, des membres de la société civile et des dirigeants de parti à l’Université des sciences et technologies de Meghalaya, dans le district de Ri Bhoi, à la frontière de l’Assam. ont été annulés.

Ministre en chef de l’Assam @himantabiswa a annulé la permission de Rahul Gandhi de rendre visite aux étudiants universitaires, mais des milliers d’étudiants universitaires se sont rassemblés pour écouter leur espoir et leader Rahul Gandhi. pic.twitter.com/049KJSIVor – Aaron Mathew (@AaronMathewINC) 23 janvier 2024

M. Gandhi, quant à lui, a insisté sur le fait que le Congrès bénéficie de « ce que fait le ministre en chef de l’Assam, car le yatra est devenu le principal problème en Assam ».

Le Congrès a accusé le gouvernement de l’État d’avoir délibérément entravé le yatra dirigé par Rahul Gandhi, qui se déroulerait en Assam jusqu’à jeudi.

Le yatra a mis en lumière le duel politique acharné de longue date entre Rahul Gandhi et Himanta Biswa Sarma, les deux dirigeants ne ménageant aucun effort pour s’embrouiller sur X et lors des interactions avec les médias.

La marche, longue de 6 713 km, a débuté à Manipur le 14 janvier et culminera le 20 mars à Mumbai.