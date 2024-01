Rahul Gandhi empêché de visiter le sanctuaire de l’Assam et met en scène le Dharna | Dernières nouvelles Inde

Guwahati : Le haut dirigeant du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré lundi qu’il lui avait été interdit de visiter Batadrava Than, dans l’Assam, le lieu de naissance de sainte Srimanta Sankardeva. L’incident a eu lieu un jour après que le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, lui a conseillé de visiter les lieux après la cérémonie de consécration du temple Ram à Ayodhya pour éviter une « concurrence inutile ».

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, s’adresse dimanche à ses partisans lors du « Bharat Jodo Nyay Yatra », dans le district de Biswanath, en Assam. (PTI)

Gandhi, qui se trouve actuellement sur l’étape Assam de son Bharat Jodo Nyay Yatra, a déclaré qu’il avait été empêché de visiter les lieux après avoir été invité. Il a affirmé que les autorités n’avaient donné aucune raison pour leur décision.

“Nous essayons d’aller au temple. Nous avons été invités et maintenant ils nous disent que nous ne pouvons pas le visiter. Nous n’allons rien faire de force. Nous devons faire notre yatra, nous leur demandons quelle en est la raison. “Nous n’allons déranger personne. Nous y avons été invités”, a-t-il déclaré.

Dans une vidéo, on peut voir Gandhi demander à la police pourquoi il a été arrêté.

“Quel est le problème, frère ? Puis-je aller voir les barricades ? Quelle erreur ai-je commise en ne pouvant pas entrer dans le temple ?”, a-t-il ajouté.

Il a ensuite organisé une dharna contre la décision de la police.

La direction du sanctuaire avait demandé à Gandhi de visiter le temple après 15 heures en raison de l’événement Pran Prathistha.

Jogendra Narayan Dev Mahanta, président du comité de gestion de Batadrava Than, a déclaré que 10 000 personnes étaient attendues au sanctuaire.

“À ce moment-là, nous ne voulons pas que Rahul Gandhi vienne ici, car il pourrait y avoir des difficultés dans le processus de son accueil”, a-t-il déclaré. “…Il pourra venir demain après 15 heures et nous pourrons lui réserver un grand accueil. Nous en avons déjà informé le député local, le commissaire de district et le SP.”

Dimanche, Sarma a demandé à Gandhi de ne pas visiter le sanctuaire.

“Nous demanderons à Rahul Gandhi de ne pas visiter Batadrava lundi lors de la cérémonie de consécration du temple Ram, car cela refléterait l’Assam sous un mauvais jour”, a déclaré Sarma.

Pendant ce temps, le Congrès protestera aujourd’hui contre les jets de pierres sur le convoi de Jairam Ramesh en Assam.

“C’est une question que chaque Indien doit prendre au sérieux car elle révèle le fascisme et le hooliganisme du BJP. Partout en Inde, les PCC et les DCC ont pour instruction d’organiser des manifestations à grande échelle demain soir et de dénoncer comment le BJP dirigé par Modi tue la démocratie en Assam. à travers leur CM corrompu”, a écrit le chef du Congrès KC Venugopal sur X.

Avec les contributions du PTI