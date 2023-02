Rahul Gandhi écrit au PM avec "Message" Des pandits du Cachemire

Le député du Congrès Rahul Gandhi a écrit au Premier ministre Narendra Modi pour demander la protection des pandits du Cachemire qui travaillent dans la vallée du Cachemire au milieu des récents assassinats ciblés par des terroristes.

M. Gandhi a déclaré avoir rencontré une délégation du Cachemire Pandit lors du récent Bharat Jodo Yatra lors de son entrée au Jammu-et-Cachemire.

Le chef du Congrès a allégué que la délégation s’était plainte que les autorités de la région de Jammu avaient forcé les employés de Kashmiri Pandit, qui avaient fui la vallée du Cachemire après des attentats terroristes, à retourner dans la vallée et à reprendre le travail.

“Ils (délégation Kashmiri Pandit) m’ont dit que des représentants du gouvernement les avaient forcés à se rendre dans la vallée du Cachemire pour travailler. Les renvoyer dans la vallée du Cachemire alors que la situation en matière de sécurité n’est manifestement pas bonne est une chose cruelle à faire”, a déclaré M. Gandhi. dit en hindi dans la lettre au Premier ministre Modi.

“Jusqu’à ce que la situation s’améliore, le gouvernement peut utiliser les services de ces employés Kashmiri Pandit dans d’autres établissements administratifs et publics… J’avais assuré à nos frères et sœurs Kashmiri Pandit que je ferai de mon mieux pour transmettre leur message de préoccupations et de demandes à vous », a déclaré le député du Congrès.

Le Bharat Jodo Yatra du Congrès, ou marche d’unification de l’Inde, s’est terminé au Jammu-et-Cachemire la semaine dernière, plusieurs mois après son départ de la pointe la plus méridionale de l’Inde, Kanyakumari.

Quelque 4 000 pandits du Cachemire travaillent dans la vallée du Cachemire depuis leur sélection dans le cadre du programme d’emploi du Premier ministre annoncé en 2008.

Le programme comprend deux éléments clés : donner du travail à 6 000 jeunes Pandits du Cachemire et construire des logements pour eux.

Mais beaucoup ont quitté la vallée du Cachemire en raison de problèmes de sécurité après des assassinats ciblés par des terroristes.