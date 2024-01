Rahul Gandhi déclare que le gouvernement de l’Assam et le ministre en chef sont les plus corrompus d’Inde

Rahul Gandhi a affirmé que l’Assam a peut-être le « gouvernement le plus corrompu ».

Sivasagar/Jorhat/Guwahati :

Jeudi, le premier jour de l’étape du « Bharat Jodo Nyay Yatra » en Assam, le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a affirmé que l’État avait peut-être le « gouvernement le plus corrompu » et le « ministre en chef le plus corrompu » du pays.

S’adressant à un rassemblement public à Haloating, dans le district de Sivasagar, où la marche est entrée dans l’Assam depuis le Nagaland, M. Gandhi a critiqué le BJP au pouvoir et son idéologue Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) pour avoir prétendument répandu la haine et pillé l’argent public.

“Peut-être que le gouvernement le plus corrompu d’Inde se trouve en Assam. Vous savez ce qui se passe ici. Nous soulèverons les questions de l’Assam pendant le Yatra”, a-t-il déclaré.

Dans l’après-midi, M. Gandhi s’est adressé à une réunion de rue à Deberapar, à Nakachari, dans le district de Jorhat, et a affirmé que de nombreuses injustices étaient commises contre les tribaux, les travailleurs du thé et d’autres communautés autochtones de l’Assam par le gouvernement dirigé par le BJP.

“La corruption est endémique en Assam. Nous savons tous que le ministre en chef le plus corrompu de l’Inde est peut-être le ministre en chef de l’Assam”, a-t-il ajouté.

Dans son troisième discours public dans la ville de Jorhat dans la soirée, M. Gandhi a déclaré que toute la famille du ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, était impliquée dans la corruption.

“Ses enfants, lui et sa femme, sont tous impliqués dans une certaine corruption. Il pense que l’argent peut acheter les habitants de l’Assam. Mais les Assamais ne peuvent pas être achetés”, a-t-il ajouté.

M. Sarma a ensuite lancé une contre-attaque, qualifiant la famille Gandhi de « la plus corrompue » du pays.

“Selon moi, la famille Gandhi est la famille la plus corrompue du pays”, a déclaré M. Sarma aux journalistes après une réception des travailleurs du BJP au siège de l’État.

“Ils sont non seulement corrompus, mais aussi en double. Leur nom de famille n’est même pas Gandhi, (mais) ils portent leurs noms en double”, a-t-il ajouté.

Parlant du Manipur, d’où la marche a commencé, M. Gandhi a déclaré qu’une situation proche de la guerre civile prévaut dans cet État, avec des violences ethniques qui perdurent depuis le 3 mai de l’année dernière.

“Le Manipur est divisé et le Premier ministre ne s’est pas rendu une seule fois dans l’État. La violence continue depuis des mois maintenant. Des gens meurent et des maisons sont incendiées, et la paix n’est pas encore revenue”, a-t-il ajouté.

Évoquant le passé de l’Assam marqué par la violence des insurrections, M. Gandhi a affirmé que le Congrès défendait le peuple et avait mis fin à l’effusion de sang dans l’État.

Au Nagaland, un accord-cadre (visant à apporter une solution au problème politique des Naga) a été signé il y a neuf ans et les gens se demandent maintenant ce qui est arrivé à cet accord car le Premier ministre Narendra Modi n’en a pas du tout parlé, a déclaré le député du Congrès.

Contrairement à la déclaration du BJP selon laquelle de telles marches ne profiteront pas au Congrès, M. Gandhi a déclaré que le « Bharat Jodo Yatra » de l’année dernière avait changé le « récit politique » du pays et laissé un impact énorme.

“Le BJP et le RSS répandent la haine et poussent les communautés à se battre les unes contre les autres. Leur seul travail est de piller l’argent public et d’exploiter le pays”, a-t-il déclaré.

Le chef du Congrès a également affirmé que tous les États dirigés par le BJP sont « confrontés à des injustices économiques, sociales et politiques », dont les couches pauvres et marginalisées en portent le poids, et que toutes ces questions seraient soulevées pendant la yatra.

Ce yatra du Manipur à Mumbai vise non seulement à unir toutes les religions, castes et langues en Inde, mais aussi à rendre la justice, a-t-il déclaré.

Faisant référence au saint Vaishnavite médiéval Mahapurush Srimanta Sankardeva, une icône assamaise, il a déclaré que la « marche pour la justice » en cours est un yatra de l’idéologie de Sankardeva.

“Il vous a montré (au peuple) le chemin, a essayé d’unir tout le monde et a mené une bataille contre l’injustice. Nous ne faisons que reproduire l’histoire de l’Assam”, a déclaré M. Gandhi.

S’adressant aux habitants de la ville de Jorhat du haut d’un bus, il a déclaré que la plus grande injustice contre les jeunes est le chômage.

“L’Inde ne peut pas progresser en matière de chômage. Notre promesse est de pourvoir tous les postes vacants au sein du gouvernement. Nous relancerons également les petites et moyennes industries, car ce secteur génère le plus grand nombre d’emplois”, a-t-il ajouté.

M. Gandhi a allégué que le Premier ministre ne travaille que pour 2 ou 3 industriels et cède tous les actifs importants comme les aéroports, les ports, l’agriculture et les infrastructures à Gautam Adani.

Le Congrès « Bharat Jodo Nyay Yatra », dirigé par M. Gandhi, est entré jeudi dans l’Assam depuis le Nagaland en passant par Haloating dans le district de Sivasagar.

M. Gandhi a été reçu par des centaines de membres du parti à Haloating, où le drapeau national a été remis aux dirigeants du Congrès de l’Assam pour un voyage de huit jours dans l’État.

Après la brève cérémonie, la marche a repris et s’est dirigée vers le district de Jorhat en passant par la ville d’Amguri à Sivasagar tout en traversant des jardins de thé pittoresques des deux côtés de la route.

Des dizaines de personnes se sont alignées des deux côtés de la route et ont salué M. Gandhi, qui a été vu agitant les mains depuis l’intérieur du bus avec à son bord de hauts dirigeants du parti.

S’adressant plus tard à une conférence de presse à Puthinadi, le secrétaire général du Congrès, Jairam Ramesh, qui accompagne M. Gandhi dans le yatra, a affirmé que le gouvernement du BJP au pouvoir tentait de faire du Yatra un échec en Assam.

Dans la matinée, l’ancien président du Congrès de la jeunesse d’Assam Pradesh, Angkita Dutta, expulsé l’année dernière pour activités anti-parti, a manifesté pour réclamer justice et a cherché à rencontrer M. Gandhi.

Le Congrès l’a cependant qualifiée de comparse politique du ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, qui, selon le parti, a agi comme « Narad Muni » dans son cas.

En avril de l’année dernière, Mme Dutta avait déposé une FIR contre le président du Congrès de la jeunesse, Srinivas BV, alléguant qu’il la “harcelait et la torturait de manière persistante” pendant six mois en faisant des commentaires sexistes, en utilisant des gros mots et en la menaçant également de conséquences désastreuses si elle se plaignait au hauts dirigeants.

Le chef du Congrès est passé par plusieurs endroits et s’est arrêté à quelques-uns en cours de route. Près de Deberpar Chariali, M. Gandhi est descendu du bus et a vu une foule immense, principalement des ouvriers du jardin de thé, qui l’attendait. où il était décoré de dizaines de foulards assamais « Gamocha » comme symbole d’honneur.

Dans la ville de Jorhat, M. Gandhi a entrepris un « padyatra » avant de s’adresser à une foule immense au parc Nehru Chariali.

Il se dirigera vendredi vers Majuli, la plus grande île fluviale du monde.

