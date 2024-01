Rahul Gandhi brise le silence sur Nitish Kumar et dit qu’il est allé au BJP car il était opposé à l’enquête de caste | Nouvelles du pouls politique

Deux jours après Le revirement de Nitish vers la NDA dimanche, il a distribué un coup dur porté à l’alliance de l’opposition en Indea déclaré Rahul lors du méga rassemblement de Mahagathbandhan ici au Bihar : «Hum aapko samjhaate hain Nitishji kahan fanse (Je vais vous expliquer comment Nitishji s’est fait piéger). Nous lui avons dit qu’il fallait faire une enquête de caste, nous ne pouvons pas vous laisser partir là-dessus. Il a été obligé de faire l’enquête sur les castes. Il a ensuite subi des pressions de la part de l’autre camp parce que le BJP ne voulait pas de comptage des castes. Nitishji hêtre mes fans gaye (Nitishji s’est fait prendre au milieu). Ensuite, le BJP lui a montré le chemin et il y est allé. Ceci (un recensement des castes) est de notre responsabilité, et nous le mettrons en œuvre.

Le leader du Congrès a ajouté qu’il était désormais clair qu’il suffit d’appliquer un peu de pression et que « Nitish fasse demi-tour ». Le enquête de caste confirmée les Yadavs comme le plus grand groupe du Bihar et les EBC comme la plus grande circonscription sociale, dans ce qui a été considéré comme un renforcement des forces politiques du RJD et du JD(U).

Le Congrès, le RJD et la Gauche ont fait une démonstration de force à Purnea, qui s’est tenue dans le cadre du Yatra de Rahul. Le terrain était rempli de partisans des trois partis, même si les deux dirigeants du RJD Lalu Prasad et son fils Tejashwi Yadav ont dû sauter la réunion en raison de sa comparution devant la Direction de l’exécution. Le RJD était représenté par son député Ashfaq Karim.

Alors que le président du Congrès, Mallikarjun Kharge, devait également être présent, il n’a pas pu être présent à temps et un de ses discours enregistrés a été diffusé. Outre Rahul, les dirigeants du Congrès présents comprenaient ancien CM du Chhattisgarh Bhupesh BaghelJairam Ramesh, Kanhaiya Kumar, Imran Pratapgarhi, ainsi que les dirigeants des unités d’État Akhilesh Singh, Tariq Anwar, Shakeel Ahmed et Ranjita Ranjan.

Parmi les dirigeants de gauche, le secrétaire général du CPI (ML), Dipankar Bhattacharya, dont le parti est bien présent au Bihar, figurait parmi les noms les plus importants.

Le député du Congrès Rahul Gandhi avec le secrétaire général du CPI (ML), Dipankar Bhattacharya, lors d’un rassemblement dans le district de Purnea, au Bihar. (Photo express par Partha Paul)

Alors que Kharge et Ramesh avaient écorché Nitish après qu’il ait quitté l’alliance indienne, faisant tomber le gouvernement de Mahagathbandhan et, quelques heures plus tard, revenant en tant que CM à la tête d’un gouvernement de la NDA, Rahul ne s’était jusqu’à présent pas exprimé sur la question, y compris lorsque son Yatra est entré dans le Bihar via Kishanganj. .

Tout en attaquant Nitish, Rahul a répété une blague devenue virale sur les réseaux sociaux après la dernière volte-face du leader du JD(U), affirmant qu’Akhilesh Singh l’avait racontée à Baghel, qui le lui avait raconté. « Votre CM (Nitish Kumar) a prêté serment en tant que ministre en chef. Il y avait des dirigeants du BJP, le gouverneur… Il a prêté serment, deux ou trois ministres ont également prêté serment et il est parti pour la résidence du ministre en chef. En chemin, il se rend compte qu’il a oublié son châle au bureau du gouverneur… Il demande à son chauffeur de faire demi-tour et frappe à la porte du gouverneur. Le gouverneur ouvrit la porte et dit : «Aap est baar itni jaldi aa gaye (Vous êtes déjà revenu cette fois) ! », a déclaré Rahul.

Parlant des « droits économiques » des agriculteurs, Rahul a souligné la guirlande de makhanas (noix de renard) placé autour de son cou, et dit : « Cette guirlande a au moins 10 kg makhanas. J’ai vu tout à l’heure sur Internet qu’aux USA, 10 kg makhanas sont au prix de Rs 1,5 lakh. Mais nos agriculteurs reçoivent 250 Rs. Ils devraient recevoir au moins 3 000 à 4 000 Rs par kg. C’est arthik ouais (justice économique). Nous nous battons également pour cela.

Dans son discours, Bhattacharya a déclaré : « Chaque jour, notre Constitution est attaquée. Nous devons rester ensemble et lutter contre cela. Parlant ensuite du Premier ministre Narendra Modi, il a déclaré : « Le président aurait dû a inauguré le nouveau bâtiment du Parlement mais le BJP a apporté sadhu sants là, et le Premier ministre l’a inauguré, comme un roi. Le Ram Mandir est une question religieuse, et donc une affaire privée, mais le BJP l’a rendu politique, et le Le Premier ministre l’a inauguré dans le cadre de sa propagande politique.»

Dans son discours prononcé lors de la réunion, Kharge a déclaré : « Le Bihar montrait la voie politique au pays, mais maintenant il est devenu connu pour «Aya Ram, Gaya Ram (transfuges fréquents) ». Il (Nitish) a joué avec le respect du Bihar.

Kharge a affirmé que le Congrès était dans une « position plus forte » que lors des élections de 2014 et 2019 à Lok Sabha. « Le BJP a peur et envoie des équipes de la Direction de l’application de la loi, de la CBI et de l’impôt sur le revenu après Laluji et sa famille… Nous devons leur donner une leçon.

Cependant, au Bengale occidental, où Rahul se rendra ensuite, les troubles du Congrès et du Congrès de Trinamool semblent loin d’être terminés. Mardi, le président du Congrès du Bengale occidental, Adhir Ranjan Chowdhury, accusé par le TMC de tendre les liens entre les deux partis, a encore attaqué le TMCl’accusant de « créer des obstacles » à la voie de Rahul Yatra au Bengale et promettant de continuer à soulever les questions de corruption.

Mercredi, le Yatra entrera à nouveau au Bengale, via Malda. Le TMC a clairement indiqué qu’il ne se joindrait pas à la marche et que sa chef Mamata Banerjee effectuerait à la place sa tournée séparée dans la région à peu près au même moment, dans le cadre d’une visite dans les districts du nord.

Un jour après que le TMC ait remis en question le silence du Congrès sur les diverses enquêtes menées contre ses dirigeants par les agences centrales, Chowdhury a semblé s’en prendre également à cela, déclarant : « S’il y a des vols au Bengale occidental, dois-je dire que cela n’arrive pas ?… Puis-je Nous ne traitons pas de corrompus les personnes impliquées dans la corruption », a déclaré Chowdhuy aux médias à Murshidabad.

Il a également demandé pourquoi Rahul n’était pas autorisé à rester ou à organiser des rassemblements là où il le souhaitait au Bengale occidental.

– avec des contributions de l’ENS, Calcutta