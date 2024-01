Rahul Gandhi au Manipur est la bonne image pour la fête, mais pourquoi la vision d’ensemble de Yatra est encore floue | Nouvelles du pouls politique

Une image, dit-on, vaut un million de mots. La photo d’enfants à Manipur encadrant un visage souriant Rahul Gandhi au début de son Yatra-2 transmettre ce que ses paroles ne pouvaient pas transmettre.

En février 1983, alors que j’étais allé couvrir les massacres communautaires brutaux à Nellie, une ville du centre de l’Assam, un haut fonctionnaire de Guwahati m’avait dit : « Écrivez votre article à travers les yeux des enfants de Nellie. » Je l’ai fait.

Je savais que les enfants de Nellie qui avaient été témoins d’horribles meurtres de parents et d’êtres chers – et qui avaient eu peur d’une mort imminente – n’oublieraient jamais ce qui s’était passé et que cela marquerait leur vie.

En regardant les photos de Rahul à Manipur, j’ai réalisé que les enfants qui l’entouraient n’oublieraient peut-être pas que « quelqu’un d’important » était venu de Delhi et leur avait tenu la main alors qu’ils n’étaient pas sûrs de ce qui allait arriver à eux ou à leurs familles le lendemain.

Le lancement du Bharat Jodo Nyay Yatra de Rahul depuis Manipur a évidemment été motivé par la politique de l’État. Le Congrès a critiqué le Premier ministre Narendra Modi pour ne pas s’être rendu une seule fois au Manipur depuis qu’une situation de quasi-guerre civile y a éclaté il y a huit mois – et a voulu marteler ce message. (Le ministre de l’Intérieur, Amit Shah, s’est rendu dans l’État une fois, mais ce n’est pas la même chose.)





Que le Nord-Est soit important, c’est une évidence. L’importance du Manipur et même du Nagaland, du Mizoram et de l’Arunachal Pradesh – où les répercussions du Manipur se sont fait le plus sentir – qui agissent comme des sentinelles à la frontière indienne dans ces régions, va au-delà de la poignée de sièges du Lok Sabha que ces États représentent.

Lorsqu’un ancien Naga déclare : « Nous craignons que le Nord-Est ne devienne une région à dominante hindoue, au détriment des chrétiens », ses propos expriment l’appréhension de la polarisation au Manipur entre les Meiteis hindous basés dans la vallée du Manipur et les Kukis chrétiens du Manipur. collines ayant des répercussions plus larges sur la région.

Il pourrait être logique que le Congrès lance le Rahul Yatra depuis le Nord-Est, pour atteindre les personnes lésées et celles qui ne se sentent pas en sécurité. Mais autrement, son timing n’aurait guère de sens. Car il a mobilisé le muscle organisationnel déjà affaibli du Congrès pour planifier/organiser le Yatra plutôt que de se concentrer sur la préparation des élections, qui auront lieu dans à peine quelques mois.

On peut affirmer que le Yatra sera comme un long rassemblement dans 15 États et 100 circonscriptions de Lok Sabha au cours des deux prochains mois. Mais le Yatra devient un irritant – et non un facilitateur – dans le processus de partage des sièges entre le Congrès et ses alliés.

Pour que l’opposition soit efficace, l’alliance INDE doit affronter le BJP/NDA de manière unie – le Congrès ne peut pas le faire seul. Son efficacité résidera dans sa capacité à organiser des compétitions individuelles dans autant de sièges que possible au Lok Sabha. Mais les alliés de l’INDE sont vexés par la manière dont le Congrès a procédé au Bharat Jodo Nyay Yatra sans y faire référence. Ils n’ont été ni consultés sur l’idée, ni sur le calendrier ni sur le plan dans les différents États traversés par le Yatra, où les partis régionaux sont présents.

Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, a déclaré qu’il n’y participerait pas au sein de l’UP. On ne sait toujours pas ce que Mamata Banerjee, suprême du Congrès de Trinamool, fera au Bengale occidental. Le Yatra exacerbe donc les divergences au sein de l’opposition, sans resserrer les rangs.

Les partis régionaux sont également mécontents du choix du mot «Non (justice) » pour décrire le yatra cette fois. Le concept de « justice sociale » (utilisé dans le contexte de Mandal ou de l’autonomisation des OBC) a été davantage associé aux partis régionaux qu’au Congrès, et ils estiment qu’il s’approprie ce qui a été leur enjeu. Les OBC n’ont pas constitué une base électorale au Congrès, sauf dans certaines parties du Sud dans le passé, mais Rahul a fait valoir leur soutien en exigeant un recensement des castes (qui d’ailleurs n’a pas fonctionné lors des récentes élections nationales).

La modification du nom du Yatra en Bharat Jodo Nyay Yatra de Bharat Nyay Yatra peut avoir fait partie de cet accommodement. Rahul a cherché à relier le Non au nom de la lutte contre « les injustices » sous le RSS et le BJP.

Ce que Rahul Yatra-2 nous dit également, c’est que le parti parle davantage du « futur » (2029 ?) que des batailles électorales imminentes. Il semble y avoir aujourd’hui deux congrès au sein du grand vieux parti indien. Il existe un Congrès que Rahul veut façonner selon sa vision et au fil du temps, avec à sa tête sa propre équipe, que les autres pourraient considérer comme des novices, des novices ou des politiquement peu avertis. Ensuite, il y a le groupe composé des autres, qui souhaitent que le parti remporte d’abord les élections, mais qui sont profondément affectés par les décisions prises par Rahul.

Le problème est que les décisions de Rahul sont très personnalisées et souvent prises par lui – comme celle du Bharat Jodo Nyay Yatra – sans consulter le parti dans son ensemble.

(Neerja Chowdhury, rédactrice en chef de The Indian Express, a couvert les 10 dernières élections de Lok Sabha. Elle est l’auteur de How Prime Ministers Decide)