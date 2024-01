Rahul Gandhi, arrêté dans l’Assam, effectue des fouilles de « publicité gratuite » après que CM ait mis en garde contre le FIR | Dernières nouvelles Inde

Rahul Gandhi, du Congrès, a intensifié mardi son attaque contre le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, le décrivant comme l’un des CM les plus corrompus du pays. Le chef du Congrès conduit le Manipur du parti à Mumbai Bharat Jodo Nyay Yatra. Plus tôt dans la journée, des membres du Congrès qui avaient été empêchés d’entrer dans la ville de Guwahati se sont affrontés avec la police d’Assam. Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, et le député du Congrès Rahul Gandhi

S’adressant à une conférence de presse, Rahul Gandhi a déclaré : « Un problème évident en Assam, le ministre en chef de cet État est l’un des CM les plus corrompus du pays… Ce que fait le CM de l’Assam contre le yatra, c’est en fait aider le yatra. Nous bénéficions d’une publicité que nous n’aurions peut-être pas eue autrement. Le Bharat Jodo Nyay Yatra est devenu un problème majeur en Assam. Empêcher de visiter le temple et le collège… c’est leur style. Tactiques d’intimidation, elles ne nous intimident pas, nous n’avons pas peur d’elles.

Plus tôt mardi, Himanta Biswa Sarma a demandé au directeur général de la police de l’État (DGP) d’enregistrer une plainte contre Rahul Gandhi pour avoir prétendument « provoqué la foule ».

Dans un article sur la plateforme de médias sociaux X, Sarma a déclaré que les « tactiques naxalites » étaient étrangères à la culture de l’Assam.

“Cela ne fait pas partie de la culture assamaise. Nous sommes un État pacifique. De telles “tactiques naxalites” sont complètement étrangères à notre culture. J’ai demandé à la police du DGP Assam d’enregistrer une plainte contre votre chef Rahul Gandhi pour avoir provoqué la foule et d’utiliser les images. vous avez posté sur vos poignées comme preuve. Votre comportement indiscipliné et votre violation des directives convenues ont maintenant entraîné un embouteillage massif à Guwahati”, a déclaré Sarma sur X.

Rahul Gandhi avait affirmé plus tôt dans la journée qu’il n’était pas autorisé à interagir avec les étudiants de l’État.

Événement au temple Rahul Gandhi Ram

En expliquant pourquoi les dirigeants du Congrès ont sauté la cérémonie de consécration du temple Ram à Ayodhya, Gandhi a déclaré qu’il s’agissait d’un « programme politique » du BJP et a rejeté les suggestions selon lesquelles cela aurait généré une quelconque vague parmi la population.

“Ce n’est rien de tout cela, qu’il y ait une vague. J’avais dit plus tôt aussi que c’était le programme politique du BJP et Narendra Modi ji y a fait une réception et un spectacle, c’est bien, mais nous vous l’avons dit, nous avons une vision claire de ce qui se passe. notre programme qui concerne cinq juges pour renforcer le pays”, a déclaré Gandhi.

Il a déclaré que le yatra repose sur cinq piliers de la justice qui donneront de la force au pays : la participation, la justice pour les jeunes, les travailleurs, les femmes et les agriculteurs.

Le Congrès présentera son projet pour les cinq piliers de la justice au cours du prochain mois, a déclaré Gandhi.

(Avec la contribution des agences)