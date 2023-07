Rahul Gandhi a un vélo KTM 390. Il ne le monte pas parce que…

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a partagé aujourd’hui une vidéo de sa récente interaction avec des « super mécaniciens » au marché Karol Bagh de Delhi. M. Gandhi a été vu en train d’apprendre les nuances de l’entretien d’un vélo dans la vidéo partagée sur sa chaîne YouTube. On l’a également vu s’essayer à la réparation d’un vélo.

« Namaskar, kaise hai aap (Bonjour, comment allez-vous)? » Rahul Gandhi a salué plusieurs passants alors qu’il était vu marchant dans les ruelles étroites du marché. Il a également demandé de ne pas lancer de slogans lorsqu’une personne scandait: « Rahul Gandhi tum sangharsh karo, hum tumhare saath hain (Vous continuez à vous battre, nous sommes avec vous). »

L’homme de 53 ans, dans la vidéo de 12 minutes, a également partagé qu’il avait une moto KTM 390 mais qu’elle était juste garée inutilisée. « J’ai une KTM390 mais elle n’est pas utilisée parce que mes agents de sécurité ne me laissent pas l’utiliser », a-t-il déclaré.

« Un jour » était sa réponse à un mécanicien qui lui demandait quand se marierait-il. Il a également contre-interrogé le mécanicien – « Quand allez-vous vous marier? »

« Quand j’aurai assez de revenus », a-t-il répondu.

« Pour renforcer l’industrie automobile de l’Inde, il est nécessaire de responsabiliser les mécaniciens de l’Inde », a déclaré l’ancien chef du Congrès dans un tweet en hindi, qualifiant sa visite de « prochain pit shop de ‘Bharat Jodo Yatra’« .

– Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 9 juillet 2023

Rahul Gandhi a rencontré des gens et écouté leurs problèmes dans le prolongement de son « Bharat Jodo Yatra » qui a débuté à Kanyakumari le 7 septembre 2022 et parcouru plus de 4 000 km avant de se terminer à Srinagar le 30 janvier 2023.

Le mois dernier, il a voyagé de Washington à New York dans un camion et a engagé une conversation franche avec le chauffeur sur la vie quotidienne des camionneurs d’origine indienne aux États-Unis. Le voyage est survenu quelques jours après qu’il ait fait un trajet en camion de Delhi à Chandigarh pour écouter les problèmes des camionneurs.

Le Bharat Jodo Yatra consiste à apprendre en écoutant les voix de toutes les sections d’Indiens, en particulier ceux qui n’ont pas été en mesure de raconter leurs histoires de triomphes et de travail, selon un communiqué publié par le Congrès.