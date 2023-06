"Rahul Gandhi a l’habitude de…": Swipe de S Jaishankar au leader du Congrès

Le ministre des Affaires extérieures, S Jaishankar, a déchiqueté jeudi Rahul Gandhi pour son « habitude de critiquer l’Inde » à l’étranger et a déclaré qu’il n’était pas dans son intérêt de retirer la politique nationale du pays.

M. Jaishankar a également exprimé sa confiance dans le maintien au pouvoir de la NDA lors des élections législatives de 2024, comme il l’a dit, « 2024 ka résultat toh wohi hoga, hamein pata hei (nous savons ce qui se passera en 2024). »

A une question lors d’une conférence de presse sur les remarques énergiques du chef du Congrès aux États-Unis contre le gouvernement Modi, M. Jaishankar a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec tout ce qui se faisait en Inde, mais a affirmé qu’il n’était pas approprié de prendre en compte les problèmes internes.

« Rahul Gandhi a l’habitude de critiquer le pays et de faire des commentaires sur notre politique chaque fois qu’il se rend à l’étranger. Le monde nous regarde et ce que le monde voit ? Les élections ont lieu dans le pays et parfois un parti gagne et parfois l’autre le parti gagne », a-t-il déclaré.

« S’il n’y a pas de démocratie dans le pays, de tels changements ne devraient pas arriver… 2024 ka résultat toh wohi hoga, hamein pata hei« , a déclaré M. Jaishankar.

« Si vous voyez tous les récits (contre le gouvernement), ils sont faits à l’intérieur du pays. Si un récit ne fonctionne pas ou est moins efficace, alors il est emmené à l’étranger. Ils s’attendent à ce que le soutien extérieur fonctionne en Inde », a-t-il déclaré. a dit.

M. Jaishankar a déclaré qu’emmener la politique nationale à l’étranger n’améliorerait pas la crédibilité de Rahul Gandhi.

« Il y a la démocratie dans le pays. Vous avez votre politique, nous avons la nôtre. Je n’ai aucun problème avec tout ce qui se fait dans le pays, mais je ne pense pas que retirer la politique nationale du pays soit dans l’intérêt national. Je ne pense pas cela renforcera sa crédibilité », a-t-il déclaré.

Tout en répondant à une autre question sur les critiques de M. Gandhi concernant la gestion par le gouvernement de la ligne frontalière du Ladakh oriental, M. Jaishankar a critiqué le chef du Congrès et a cité le fait qu’il avait soulevé l’année dernière la question de la construction d’un pont par la Chine dans la région de Pangong Tso qui était occupée par le pays voisin en 1962.

Il y a trois jours, Rahul Gandhi a déclaré lors d’un événement à New York que le BJP et le RSS sont « incapables » de regarder vers l’avenir et que le Premier ministre Narendra Modi essaie de conduire la voiture indienne en ne regardant que dans le rétroviseur, ce qui conduira à « un accident après l’autre ».

M. Gandhi a pris la parole lors d’un événement communautaire au Javits Center organisé par la section américaine de l’Indian Overseas Congress.

« De retour à la maison, nous avons un problème, et je vais vous dire le problème. Le BJP et le RSS sont incapables de regarder vers l’avenir. Ils sont incapables. Unse aap kuch bhi poocho, woh peeche ki aur dekhte hain (Vous demandez tout ce qu’ils regarder dans le passé) », a-t-il dit.

Rahul Gandhi a déclaré que si vous demandez au BJP pourquoi un accident de train s’est produit, ils diront que le Parti du Congrès a fait telle ou telle chose il y a 50 ans, en portant un coup au gouvernement après l’accident de train d’Odisha, l’une des pires tragédies ferroviaires en le pays.

Dans ses remarques en répondant à la question sur l’attaque de Rahul Gandhi contre le gouvernement à la frontière est du Ladakh, M. Jaishankar a déclaré que les problèmes devaient être examinés dans leur intégralité.

Le ministre des Affaires extérieures a également regretté que peu d’attention ait été accordée aux infrastructures frontalières avant 2014.

« Beaucoup de nos problèmes de déploiement avancé sont dus au fait que la frontière a été si gravement négligée. Je veux dire que je ne veux pas entrer dans ces fameuses déclarations selon lesquelles notre meilleure défense est de négliger la frontière afin que d’autres personnes ne puissent pas se manifester. Mais le résultat a été que nos propres troupes étaient gravement désavantagées lorsqu’elles ont dû réagir », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’il y a de vrais problèmes ici et vous devriez les examiner dans leur totalité. Je pense honnêtement qu’il y a certaines questions pour lesquelles il est important que le pays ait un débat sérieux. Ce n’est pas mon cas que tout le monde soit d’accord avec moi, mais ce devrait être un débat sérieux », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Il ne devrait pas s’agir d’une sorte d’exercice pour marquer des points, car l’Inde n’a pas l’air bien dans le monde, a-t-il ajouté.



