Rahul Dua remplace Rannvijay Singh en tant qu’hôte de la deuxième saison

Shark Tank India est prêt à revenir sur les écrans de télévision avec sa toute nouvelle saison. Lundi, les créateurs de l’émission ont révélé que Rahul Dua animera la nouvelle saison de l’émission en remplaçant Rannvijay Singh.

Partageant la nouvelle, la page officielle de Sony TV a écrit : « Bienvenue à l’hôte Rahul Dua ! Cette saison, il est là pour vous offrir 100% d’équité en matière de plaisir ! Regardez #SharkTankIndia saison 2 à partir du 2 janvier à 22 h sur Sony LIV et Sony Entertainment Television.





Les internautes ont également réagi à la nouvelle, l’un d’eux a écrit : “Yeh kis line me aagaye bhai Sahab”. Le deuxième a dit: “Sharam nhi aayi .. rahul bhai ranvijay ke me caresser laat marne moi.” Le troisième dit : « Wah dua saabh », le quatrième dit : « Ye sabb doglapan he. Jaldise jaldi montre chalu karo. Le cinquième a dit: “Ranvijay bhai rona nhi wase bhi upgrade ka hi promotion karne ke liye rakha tha.”

Avec ses débuts l’année dernière, Shark Tank India s’est imposé comme l’une des émissions les plus importantes et les plus réussies de la télé-réalité indienne. La version indienne du numéro 1 mondial de la Business Reality Show reviendra avec une deuxième saison en janvier sur Sony Entertainment Television et Sony LIV.

Les requins cette saison sont :



-Anupam Mittal (fondateur et PDG de Shaadi.com – People Group)

-Aman Gupta (co-fondateur et CMO de boAt)

-Namita Thapar (directrice exécutive d’Emcure Pharmaceuticals)

-Vineeta Singh (co-fondatrice et PDG de SUGAR Cosmetics)

-Peyush Bansal (fondateur et PDG de Lenskart.com),

-Amit Jain PDG et co-fondateur – Groupe CarDekho, InsuranceDekho.com.

Pour les non-initiés, Aman s’est rendu sur Instagram pour annoncer que Harvard réalise une étude de cas sur son entreprise. Il a écrit: “Harvard Nahee Jaa sake to Kya hua … apna kaam aur apnee company pahucha dee!”

Il a ajouté: “Nous sommes vraiment fiers de partager que la Harvard Business School a écrit une étude de cas sur boAt. Aujourd’hui, Sameer et moi étions ici pour parler aux étudiants et à la faculté du cas qui a été présenté aux étudiants.” Il a également rappelé comment il étudie diverses études de cas de l’Université dans le passé – “J’ai étudié des études de cas de Harvard qui m’ont aidé. J’espère maintenant que notre étude de cas aidera de nombreux étudiants à apprendre et à grandir dans le monde entier.”

