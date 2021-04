Tanmay Bhat, qui a écrit la publicité CRED désormais virale avec ses collègues de la comédie All India Bakchod, a maintenant publié la vidéo des coulisses montrant les aperçus de ce qui s’est déroulé sur les plateaux avec le joueur de cricket vétéran Rahul Dravid. Plus tôt ce mois-ci, le «Gentleman» du cricket, Rahul Dravid, a envoyé Internet dans un état d’esprit lorsqu’il a annoncé qu’il était «Indiranagar ka Gunda» alors qu’il était coincé dans un embouteillage. un homme, furieux de s’être retrouvé coincé dans le tristement célèbre embouteillage de Bengaluru. Bloqué dans un embouteillage pare-chocs à pare-chocs, le personnage joué par Dravid était furieux. Rage de colère, l’ancien joueur de cricket a fait des ravages à la fois avec sa batte et ses mots.

« Indiranagar ka Gunda hoon main (je suis le voyou d’Indiranagar) », a-t-il annoncé à travers le toit ouvrant de sa voiture. scénario hilarant.

Heureusement pour nous, il y a plus grâce à Tanmay Bhat qui avait vlogé la publicité, dont une vidéo est maintenant disponible sur sa populaire chaîne YouTube.

«Moi, Puneet et Vishal étions assis devant le moniteur et nous faisions des blagues sur la façon dont si nous envoyions ces images à l’équipe U-19, ils seraient intimidés. Je suis allé raconter cette blague à Rahul et il a ri, « Bhat ironise dans sa vidéo avant de se diriger vers Dravid et de dire: » Vous connaissez cette citation de Mathew Hayden? Si vous voulez connaître l’agression, regardez dans les yeux de Rahul Dravid. » Bhat peaufine ensuite la citation et dit que si quelqu’un voulait voir l’agression de Dravid, il devrait regarder l’annonce du CRED.

Dans l’intégralité de la vidéo, le vlogger, avec son équipe, loue et blague à quel point Dravid est l’homme le plus terre-à-terre et il est toujours curieux d’en savoir plus.

Mais vous êtes ici pour le cricket, non? Bhat s’approche de Dravid qui tire maintenant avec la chauve-souris pour la séquence du toit ouvrant de la voiture.

« Il est impossible de tenir la batte et de ne pas jouer un coup non? » Bhat interroge le Mur.

«Impossible pour moi. Drôle parce que je vérifie toujours ma prise. Surtout maintenant, je suis entraîneur, non? J’ai donc tendance à vérifier l’adhérence et à la tripoter. «

Les deux continuent à discuter de la raison pour laquelle Sachin Tendulkar a tenu le bâton comme il l’a fait dans la vidéo vlog désormais virale.

«Rahul Dravid est l’une des personnes les plus gentilles et les plus polies que j’ai eu le plaisir de rencontrer. En quelques heures, il m’a appris à corriger ma position au bâton (je fais tout mon cardio en frappant dans les filets), a eu la gentillesse de partager les informations les plus fascinantes sur le cricket et le plus agréablement surprenant a été son incroyable curiosité. Il a posé des questions sur les punchlines, la livraison et la science derrière l’écriture et la réalisation de comédie. Expérience incroyable. Quelle légende absolue, (sic) »Tanmay Bhat avait tweeté plus tôt ce mois-ci lors de la sortie de l’annonce.

