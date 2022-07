Rahul Dravid fait une apparition surprise dans la vidéo de Shikhar Dhawan

Shikhar Dhawan aime sortir du parc, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Le gaucher est probablement le joueur de cricket le plus impertinent et son jeu sur les réseaux sociaux en témoigne. Dhawan, qui devrait diriger l’Inde dans la prochaine série ODI, a annoncé son arrivée sur l’île des Caraïbes avec une bobine Instagram virale. Alors que nous avons vu Gabbar et d’autres joueurs de cricket indiens divertir les fans avec leur présence sur les réseaux sociaux, c’est l’apparition spéciale de l’entraîneur de l’équipe indienne Rahul Dravid qui a attiré l’attention de tous dans cette vidéo.

“Salut de Team India”, a écrit Dhawan en publiant la vidéo.

Et ça a cassé Internet. En moins d’une journée de mise en ligne, la vidéo a déjà recueilli plus de 4 millions de vues ainsi qu’un flot de commentaires. “Hahahahahaha Ek number”, a écrit l’acteur Ranveer Singh en donnant son pouce à la vidéo tandis que Dinesh Karthik a commenté: “Seul Shikhar peut réaliser ces cascades.”

Les fans étaient ravis de voir le salut “inattendu” de Dravid. “Ce dernier hey n’était pas prévu”, a écrit un internaute. “Jamais pensé que nous pourrions jamais voir Rahul Dravid dans une bobine”, a lu un autre commentaire

L’Inde est prête à affronter les Antilles pour une série ODI de 3 matchs à partir du 22 juillet. Avec le skipper à plein temps, Rohit Sharma et d’autres joueurs dont Virat Kohli, Jasprit Bumrah, Hardik Pandya et Rishabh Pant se sont reposés pour la série, Dhawan dirigera le côté. Alors que Rohit fera son retour dans la série de cinq matchs T20I, Kohli et Bumrah seront au repos. La série T20I se jouera du 29 juillet au 7 août.

Forte de son triomphe en série en Angleterre, l’Inde cherchera à porter l’élan sur l’île des Caraïbes et cherchera une autre victoire. Le précédent record de l’équipe aux Antilles sera également un booster de confiance pour les Men in Blue. La dernière fois que l’Inde a visité les Antilles, elle a enregistré un balayage net dans les séries Test, ODI et T20I.

