Rahul Dravid a reçu les applaudissements les plus forts après la victoire épique de l’Inde contre le Sri Lanka

Team India a produit un effort étonnant pour arracher la victoire du Sri Lanka après un 69 invaincu de Deepak Chahar a aidé les visiteurs à remporter leur deuxième victoire dans la série ODI de 3 matchs mardi. L’Inde était à 193 pour 7 poursuivant 276 lorsque Chahar, avec Bhuvneshwar Kumar, a produit un effort d’arrière-garde pour aider l’Inde à gagner lors de la dernière victoire. Bhuvneshwar était invaincu le 19 contre 28, offrant un soutien suffisant à Chahar. Le duo avait également empoché cinq guichets entre eux avec le ballon et l’avait coiffé d’un stand ininterrompu de 84 courses.

Alors que le courage et la détermination de Chahar ont été largement salués, c’est la présence du mentor et entraîneur-chef Rahul Dravid qui a été applaudie sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, Chahar, l’homme du match, a déclaré que c’était un rêve de jouer un coup comme ça.

« Une seule chose me passait par la tête, c’est le genre de chose dont vous rêvez lorsque vous commencez à jouer au cricket et lorsque vous jouez pour l’Inde. Il n’y a pas de meilleur moyen de gagner le match pour le pays », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de présentation.

« Rahul monsieur m’a dit de jouer toutes les balles. J’ai joué quelques manches pour India A et il croit en moi. Il m’a dit qu’il pensait que je pouvais être un n°7.

« Nous avons une équipe de frappeurs fantastique et j’espère que je ne pourrai pas frapper au bâton lors des prochains matchs. C’est la première fois pour moi dans une telle situation. Nous jouions juste ballon par ballon et quand il est passé sous les 50, c’est à ce moment-là que j’ai décidé de frapper les limites et après cela, les six (au large de Sandakan) m’ont donné l’élan. »

