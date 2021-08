Rahul Dev se confie à Mugdha Godse après la mort de sa femme

L’acteur-modèle Rahul Dev et Mugdha Godse sont en couple depuis un certain temps maintenant. Dans une récente interview, Rahul a parlé de l’hésitation et des difficultés auxquelles il a été confronté lorsqu’il a commencé à sortir avec Mugdha en 2013.

Rahul était auparavant marié à Rina Dev qui est décédée en 2009. Lors de son apparition dans l’émission de RJ Sidharth Kannan, Rahul a partagé que la seule hésitation à laquelle il a été confronté lorsqu’il a commencé à sortir avec Mugdha concernait son fils, Siddhant. L’acteur a déclaré qu’une fois que son fils a eu connaissance de sa relation, il n’y avait rien à cacher au mot.

« Quand j’étais marié, je n’avais jamais caché le fait que j’étais marié. Je n’avais même pas fait de film à l’époque. Il y a très peu de choses dans la vie qui sont réelles. Tout le reste est… Il y a un travail rêve que tu poursuis, il y a d’autres choses, tout le monde a des passions. Tout le tissu de la vie si vous tissez ensemble, s’il y a quelqu’un qui est important pour vous, je ne comprends pas pourquoi je voudrais les cacher », a déclaré Rahul à Rj Kannan.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait eu des doutes sur l’idée d’entrer en relation avec Mugdha, Rahul a déclaré: « Je pense que quiconque a eu une première relation fantastique se sentirait toujours si c’est correct, de nos jours … Il y a un écart, dans en termes d’années. Alors j’avais l’habitude de sentir si c’était correct de ma part. Il y avait beaucoup de choses. Vous avez un prochain en ligne, il était très, très jeune. Et l’autre côté de la famille. Vous sentiriez que vous leur ferait du mal en poursuivant ta vie. »

Mugdha, qui faisait également partie de l’interview, a révélé que Rahul lui avait tout dit sur sa situation et qu’elle était un peu déconcertée parce qu’ils venaient de commencer à sortir ensemble. « Cela s’est progressivement imposé, et ce sont les qualités que vous commencez à aimer, l’honnêteté, cette franchise, le souci des gens », a-t-elle déclaré.

Mugdha dans une interview précédente a déclaré que sa relation avec le fils de Rahul, Siddhant, « était très bonne ». «C’est un garçon tellement gentil et aimant. Il est très bien élevé », a-t-elle déclaré à Bollywood Life.