New Delhi: L’acteur et candidat à Bigg Boss 10, Rahul Dev, a récemment parlé de son expérience de se faire troller sur les réseaux sociaux pour avoir enlevé son masque pour poser avec des médecins devant un grand quotidien.

Selon son entretien, après avoir été inoculé avec le premier vaccin COVID, les médecins lui ont demandé de retirer son masque et de poser avec eux pour une photo. Il affirme qu’il a accepté leur demande sans trop y réfléchir et a fini par recevoir de vives critiques sur les réseaux sociaux pour la même chose.

Il a déclaré au Hindustan Times: «Quand j’ai eu la première injection, les médecins m’avaient demandé d’enlever mon masque pour une photo. C’était une décision rapide et émotionnelle sans rationalité. Je pensais juste qu’ils me faisaient vacciner et qu’aurais-je dû dire: «Non, je n’enlèverai pas mon masque». J’ai eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux pour ça. Certains m’ont même traité de Covidiot.

L’acteur de «Devon Ke Dev … Mahadev» a déclaré qu’il recevait souvent des messages lui demandant de l’aide pour se procurer des lits d’hôpital et de l’oxygène. Cependant, il n’est pas toujours en mesure d’aider.

Il révèle: «Je continue de recevoir des messages. Toutes les 10 minutes, je reçois un appel à l’aide ou un message sur les réseaux sociaux. Parfois, vous pouvez aider, parfois vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas aider, alors ce n’est pas normal, mais que pouvez-vous faire? J’ai récemment demandé un lit à Delhi pour quelqu’un qui cherchait, et on m’a dit: «Chambre toh nahi chahiye na». Les gens disent que les célébrités reçoivent un traitement spécial, mais ce n’est pas comme ça. Même nous avons du mal à trouver des lits d’hôpital pour les personnes dans le besoin. »

Dev a également parlé à HT du bilan que la crise du COVID-19 fait peser sur les professionnels de la santé et du fait qu’ils ne sont pas suffisamment rémunérés pour leurs efforts herculéens.

Il a dit: «Au cours des dernières semaines, tout ce que nous voyons, c’est que tant de médecins sont tombés en panne. J’ai vu des vidéos confessionnelles de médecins disant: «Nous n’avons pas d’oxygène et de patients ko jhooth bolke thak gaye hai» »

«L’échelle salariale des médecins est quelque chose dont je veux parler. J’espère qu’ils pourront être bien mieux payés. Les hôpitaux ne subissent pas de pertes, ils gagnent de l’argent, n’est-ce pas? J’aimerais les voir obtenir plus d’argent pour le service qu’ils ont fourni au cours de la dernière année, surtout lorsque votre organisation se porte mieux », a-t-il poursuivi.

L’acteur Rahul Dev a fait ses débuts à Bollywood il y a deux décennies avec le film d’action «Champion». Il a également joué dans des films du sud de l’Inde tels que «Narasimha» et «Parasuram».

Plus tard, il a fait ses débuts à la télévision avec la série télévisée mythologique « Devon Ke Dev … Mahadev » et a participé à l’émission de télé-réalité controversée Bigg Boss 10.