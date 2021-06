Rahul Bose prend le deuxième jab de COVID vax | Nouvelles des gens

New Delhi : l’acteur Rahul Bose a pris sa deuxième dose de vaccination contre le COVID-19 samedi après-midi. L’acteur s’est rendu sur Instagram pour partager la nouvelle.

Sur une photo qu’il a postée, on voit Rahul se faire vacciner avec un T-shirt rouge et un masque blanc dans une chambre d’hôpital.

« Merci, Arti @rfhospital. Merci au personnel et aux médecins de l’hôpital Sir HN Reliance. Impeccablement organisé. #Day85 #seconddose #Covishield #doneanddusted », a-t-il écrit.

Rahul a été vu pour la dernière fois dans la série Web « Bombay Begums » d’Alankrita Shrivastava et Bornila Chatterjee, qui est sortie plus tôt cette année. La série a marqué le retour de Pooja Bhatt à l’écran et a également présenté Shahana Goswami, Amruta Subhash, Plabita Borthakur, Aadhya Anand, Manish Choudhary, Imaad Shah, Vivek Gomber, Danish Husain et Nauheed Cyrusi dans des rôles clés.

Le dernier film sorti de l’acteur, « Bulbbul », était également une sortie OTT. Produit par Anushka Sharma, le film d’horreur de 2020 mettait en vedette Tripti Dimri, Avinash Tiwary et Paoli Dam, et a été acclamé par la critique.