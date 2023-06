Rahm admet que les joueurs se sentent trahis par l’accord avec l’Arabie saoudite

Le champion des Masters, Jon Rahm, pense qu’il existe un sentiment de « trahison » parmi les meilleurs golfeurs du monde après que les circuits PGA et DP World aient secrètement conclu un accord pour unir leurs forces avec le Fonds d’investissement public saoudien.

Le golf a été secoué la semaine dernière par l’annonce soudaine qu’une nouvelle entité, financée à hauteur de milliards par PIF, supervisera le niveau d’élite du sport.

Depuis deux ans, les circuits traditionnels s’opposent farouchement au LIV Golf, contrôlé par l’Arabie saoudite. Rahm, comme Rory McIlroy et Tiger Woods, n’avait aucune idée que l’accord était en suspens. La fusion sera naturellement la discussion dominante à l’US Open de cette semaine, avec de nombreux golfeurs mécontents de la nature de sa formation.

Rahm est détendu mais sent l’inquiétude dans le vestiaire. « Il y a beaucoup de questions sans réponse », a-t-il déclaré. « C’est difficile quand c’est la semaine avant un majeur, d’essayer de ne pas y penser le plus possible. Je pense que cela arrive à un point où vous voulez avoir confiance en la direction et je veux avoir la foi que c’est la meilleure chose pour nous tous. Mais il est clair que ce n’est pas le consensus.

« Je pense que le sentiment général est que beaucoup de gens se sentent un peu trahis par la direction. Je comprends pourquoi ils ont dû le garder si secret. Je comprends que nous ne pouvions pas passer par un PAC [player advisory council] rencontre avec plus de 10 minutes après, les gens ont tout de suite renversé la mèche dans un article de vous les gars [the media]. Alors je comprends. J’obtiens le secret.

« Ce n’est tout simplement pas facile pour un joueur impliqué, comme beaucoup d’autres, de se réveiller un jour et de voir cette bombe. C’est pourquoi nous sommes tous un peu dans un état d’incertitude parce que nous ne savons pas ce qui se passe et combien est finalisé et de quoi ils peuvent parler non plus.

Le sentiment de l’Espagnol ne manquera pas d’attirer l’attention sur Jay Monahan, le commissaire du PGA Tour. Monahan a défendu des discussions serrées sur ce qui, pour l’instant, est une proposition-cadre. Rahm a révélé qu’il avait jeté son téléphone dans un tiroir pendant des heures immédiatement après la confirmation du plan PIF.

« Je passais juste ma matinée normale, faisant du café et du petit-déjeuner », a-t-il déclaré. « Les textos ont juste commencé à arriver. J’ai cru que mon téléphone allait prendre feu à un moment donné. Il y avait tellement de questions auxquelles je ne pouvais tout simplement pas répondre. »

Rahm se prépare pour l’US Open qui débute jeudi au Los Angeles Country Club. Photographie : Marcio José Sánchez/AP

Brooks Koepka, récemment couronné champion de l’US PGA, a rejoint le circuit LIV en 2022. Il a refusé de confirmer s’il poursuivrait définitivement une route vers le PGA Tour l’année prochaine, ce qui devrait désormais être possible. « Je ne vais pas jouer au jeu de simulation », a déclaré Koepka. « Si ça arrive, ça arrive. Si ça n’arrive pas, ça n’arrive pas. »

Il a été révélé que Monahan a en partie imputé le manque de soutien du Congrès américain dans le différend antérieur avec les Saoudiens à la nécessité de former une alliance. Le litige entre le PGA Tour et LIV, et vice versa, s’est arrêté, mais le gouvernement américain a été invité à enquêter sur les détails de leur arrangement improbable par le chef d’un sous-comité sénatorial.

Dans une lettre aux sénateurs, datée du 9 juin, Monahan a déclaré : « Au cours de cette bataille intense, nous avons rencontré plusieurs membres du Congrès et des experts politiques pour discuter de la tentative du PIF de prendre le contrôle du jeu de golf aux États-Unis et avons suggéré des moyens pour que le Congrès pourrait nous soutenir dans ces efforts.

« Bien que nous soyons reconnaissants des déclarations écrites de soutien que nous avons reçues de certains membres, nous avons été en grande partie livrés à nous-mêmes pour repousser les attaques, apparemment en raison de l’alliance géopolitique complexe des États-Unis avec le Royaume d’Arabie saoudite. Cela a laissé la perspective très réelle d’une autre décennie de litiges coûteux et distrayants et l’existence à long terme du PGA Tour est menacée.

Monahan a comparé la nouvelle entité à celle opérant dans plusieurs autres domaines d’activité avec le soutien du PIF. Il a ajouté: «Permettez-moi de préciser que malgré de nombreux rapports, cet arrangement n’est pas une fusion entre le PGA Tour, LIV Golf et le PIF. Le PGA Tour détiendra à tout moment la majorité des sièges du conseil d’administration et contrôlera cette nouvelle entité, quelle que soit la taille de l’investissement de PIF.