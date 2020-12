Chennaiyin FC a finalement réussi à enregistrer une victoire après cinq matchs, avec une victoire 2-1 sur FC Goa dans le Super Ligue indienne au Fatorda Stadium, Goa, samedi.

Dans un match qui a vu 39 tirs au but, Rahim Ali (53e) a marqué le vainqueur du match après que Jorge Ortiz (9e) a annulé le premier but olympique de Rafael Crivellaro (5e).

C’était une victoire facile pour les visiteurs qui auraient dû terminer avec une plus grande marge de buts, sans leur mauvaise finition.

Brandon Fernandes est revenu sur le côté alors que l’entraîneur de Goa, Juan Ferrando, a nommé trois changements dans la formation qui a perdu contre ATK Mohun Bagan, Aiban Dohling et Jeorge Ortiz étant les deux autres.

Après leur match nul 0-0 contre NorthEast United, l’entraîneur Csaba Laszlo a préféré commencer avec les milieux de terrain influents Anirudh Thapa et Rafael Crivellaro. Et le duo a troublé la défense du FC Goa dès le premier coup de sifflet.

Le Chennaiyin FC a tiré des coups de semonce en début de match. Thapa a fait une course de dard sur la droite et a coupé le ballon à un Crivellaro non marqué. Le premier tir de ce dernier a été repoussé par Mohammad Nawaz.

Les visiteurs étaient bientôt en avance dans le jeu et il est venu d’un moment d’éclat individuel. Crivellaro a obtenu son corner pour boucler sur les défenseurs de Goa et atterrir dans le but.

Mais l’avance n’a duré que quatre minutes, les Gaur ayant obtenu une réponse instantanée à la 9e minute. Ortiz a trouvé Alexander Jesuraj sur la droite qui a renvoyé le ballon à l’Espagnol. Son tir a trouvé le toit du filet.

Chennaiyin a fait preuve de prouesses offensives en première mi-temps et aurait dû gagner deux buts ou plus. Mais quelques gardiens manqués de Crivellaro et Lallianzuala Chhangte ainsi que la brillance de Nawaz dans le but de Goa ont vu les scores rester au même niveau.

Les visiteurs ont eu une nouvelle chance d’avancer dans le match juste avant la pause. Mais Chhangte n’a pas réussi à garder son sang-froid devant le but. L’effort de Raegen depuis la gauche a été sauvé par Nawaz mais le ballon est tombé sur un Chhangte non marqué qui a une fois de plus échoué à diriger son tir au but, laissant Laszlo à l’agonie sur la ligne de touche.

Rien n’a changé après la reprise. Chennaiyin a continué sa mauvaise forme dès le départ, Crivellaro étant le coupable cette fois. Chhangte a joué un centre bas de la gauche à un Crivellaro non marqué, mais il a lancé son tir au-dessus de la barre.

Brandon a ensuite tenté sa chance à distance avec un tir au curling, mais Vishal Kaith a bien fait de refuser le garçon de Goan.

Chennaiyin a finalement obtenu son avance méritée à la 53e minute lorsque Crivellaro a gardé son sang-froid en battant Donachie avant de jouer un centre bas au deuxième poteau où le remplaçant de deuxième mi-temps Rahim Ali avait peu de travail pour envoyer le ballon dans le filet vide.

Si Chhangte avait marqué avec les opportunités qu’il avait dans ce match, il aurait presque dû terminer son tour du chapeau maintenant. À la 77e minute, Ali a mis Chhangte au but depuis le bord de la surface, mais encore une fois l’ancien tir large.

Le FC Goa a fait de son mieux grâce à Igor Angulo et Ortiz pour égaliser, mais la défense de Chennaiyin était trop difficile à casser.