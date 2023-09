Rahile Dawut, une intellectuelle ouïghoure condamnée à la prison à vie en Chine

Ancienne professeure à l’Université du Xinjiang et éminente spécialiste du folklore ouïghour, elle fait partie des plus de 300 intellectuels, artistes et écrivains qui seraient détenus au Xinjiang, dans le cadre d’une campagne gouvernementale visant à mieux assimiler la minorité musulmane de Chine et à promouvoir l’harmonie ethnique. Des groupes de défense des droits ont accusé le gouvernement chinois de commettre un « génocide culturel » en anéantissant la culture ouïghoure locale, auparavant dynamique.