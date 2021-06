Rahi Sarnobat remporte la première médaille d’or de l’Inde à la Coupe du monde de tir d’Osijek

La championne des Jeux asiatiques Rahi Sarnobat, a démoli un champ de finales qui comprenait la championne olympique en titre Anna Korakaki de Grèce, pour décrocher l’or au pistolet 25 m féminin, donnant à l’Inde son premier métal jaune de la Coupe du monde de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) Rifle/ Stage pistolet/fusil de chasse dans la ville croate d’Osijek. L’Inde a maintenant une médaille d’or, une d’argent et deux de bronze de la compétition jusqu’à présent.

Rahi était si bonne ce jour-là qu’elle a raté le record du monde de 40 par un coup sûr. Si elle s’était rapprochée en finale, il y a de fortes chances qu’elle l’aurait cassé. L’as indien a tiré 39 coups sûrs sur 50 possibles, dont quatre séries parfaites de 5/5 coups sûrs d’affilée, laissant la Française médaillée d’argent Mathilde Lamollle loin derrière sur 31 coups sûrs. Dans le pistolet sportif féminin comme on l’appelle, un score de 10,2 ou plus est considéré comme un coup sûr.

Dans ses mots, « Après avoir obtenu l’assurance de l’or, il s’agissait davantage de détails techniques pour moi dans les dernières séries car je voulais essayer quelques choses alors je le faisais. Il ne s’agissait pas tant de la médaille pour moi dans cette compétition parce que j’essayais quelques choses que je vais faire aux Jeux Olympiques et c’est la compétition finale avant cela. Cette compétition n’était absolument pas une question de performance ou de médaille. Il s’agissait plus d’essayer des choses et de tout finaliser avant les Jeux olympiques pour la dernière fois et c’était juste ça.

En remportant l’or, Rahi a déclaré : « Cela me donne l’assurance que je suis sur la bonne voie et je dois continuer à travailler là-dessus jusqu’aux Jeux Olympiques et après. »

La médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Rio au pistolet à air comprimé 10M, la Russe Vitalina Batsarashkina, a remporté le bronze avec 28 coups sûrs, s’inclinant après la 9e série à 5 coups. Anna Korakaki a terminé cinquième tandis que le deuxième indien de la finale Manu Bhaker, a terminé septième. Il s’agissait de la deuxième finale individuelle de Manu de la compétition.

La finale se compose de 10 séries de 5 tirs rapides chacune, le huitième tireur étant éliminé après la quatrième série, puis un tireur de rang le plus bas après chaque série de 5 tirs suivante, jusqu’à ce que deux tireurs se battent pour l’or et l’argent après la neuvième série.

Les deux tireurs indiens étaient en fait dans leurs éléments tout au long de la journée, car ils avaient déjà réussi une brillante ronde de qualification à tir rapide pour réserver leurs places finales aux deuxième et troisième positions.

Rahi avait terminé la première journée des qualifications à la troisième place après la manche de précision de dimanche, tandis que Manu était neuvième. Lundi matin, les deux ont tiré des balles sensationnelles à tir rapide de 296/300 pour se qualifier pour la finale dans un peloton qui comprenait tous les médaillés olympiques de Rio dans l’épreuve. Rahi a totalisé 591 contre 588 pour Manu alors que le Bulgare Antoaneta Kostadinova a dominé avec 593. Anna Korakaki s’est qualifiée sixième avec 584.

En finale, Rahi a commencé avec un cinq et n’a jamais regardé en arrière. Ses scores en finale alors que d’autres continuaient de chuter au bord du chemin étaient les suivants : 5,2,5,5,5,5,3,3,2,4.

