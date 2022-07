Raheem Sterling termine le transfert de Chelsea à Manchester City

Chelsea a signé Raheem Sterling de son rival de Premier League, Manchester City, a-t-on annoncé mercredi.

Le joueur de 27 ans a annoncé son départ de City plus tôt mercredi et a maintenant signé un contrat de cinq ans à Stamford Bridge.

Des sources ont déclaré à ESPN que Sterling rejoignait Chelsea dans le cadre d’un accord de 47,5 millions de livres sterling s’élevant à 50 millions de livres sterling avec des modules complémentaires.

– Comment Sterling est devenu l’un des meilleurs attaquants de Prem

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Cela signifie également que City peut récupérer des frais de transfert pour Sterling, dont le contrat devait expirer l’année prochaine, alors que l’ailier aurait pu quitter l’Etihad gratuitement.

Sterling a marqué 131 buts en 339 apparitions pour City depuis sa signature de Liverpool pour un montant initial de 44 millions de livres sterling en 2015.

“J’ai évidemment accompli beaucoup de choses dans ma carrière jusqu’à présent, mais il reste encore beaucoup à faire et j’ai vraiment hâte de le faire sous un maillot de Chelsea, sous [Thomas Tuchel’s] gestion », a déclaré Sterling au le site du club.

“Londres est ma maison et là où tout a commencé pour moi, et c’est incroyable d’avoir maintenant l’opportunité de jouer devant mes amis et ma famille semaine après semaine à Stamford Bridge. J’ai vraiment hâte de rencontrer les fans là-bas bientôt .

“Je veux profiter de l’occasion pour remercier Todd [Boehly]Behdad [Eghbali], le groupe de propriétaires, Thomas, et tous ceux qui ont participé au processus pour m’amener ici. J’ai hâte de commencer maintenant et de continuer à parler sur le terrain.”

Le joueur de 27 ans a aidé City à remporter quatre titres de Premier League, un titre de FA Cup et quatre titres de Coupe de la Ligue pendant son séjour à l’Etihad, ainsi qu’une défaite en finale de la Ligue des champions contre Chelsea en 2021.

Il est devenu une partie intégrante de l’équipe de Pep Guardiola après que l’Espagnol est devenu directeur de City en 2016, mais il est depuis tombé en disgrâce, ne commençant que six de leurs 11 derniers matchs de championnat alors qu’ils remportaient la Premier League la saison dernière.

Sterling est également devenu un joueur clé pour l’Angleterre pendant son séjour à City, marquant trois fois au Championnat d’Europe de l’année dernière alors que l’équipe de Gareth Southgate a atteint sa première grande finale depuis 1966.

Chelsea remodèle sa ligne avant après le départ de Romelu Lukaku en prêt à l’Inter Milan. Des sources ont déclaré à ESPN en mai que le club était intéressé par la signature de l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a également été lié à un passage à Stamford Bridge. Ronaldo est ouvert à un déménagement à Chelsea, ont déclaré des sources à ESPN, après avoir signalé son désir de quitter Old Trafford la semaine dernière.

Chelsea est également sur le point de signer les défenseurs Kalidou Koulibaly et Nathan Ake alors qu’ils cherchent à remporter la Premier League pour la première fois depuis 2017.