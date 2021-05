Raheem Sterling: Roy Hodgson soutient l’attaquant de Manchester City pour jouer un rôle clé pour l’Angleterre à Euros | Actualités du football

Le patron de Crystal Palace, Roy Hodgson, a soutenu Raheem Sterling pour qu’il joue un rôle clé pour l’Angleterre aux Euros malgré un nouveau tir à blanc pour Manchester City ce week-end.

L’attaquant a vu sa sécheresse de buts au niveau du club s’étendre à 11 matchs après la victoire 2-0 de samedi à Selhurst Park.

La forme indifférente de Sterling l’a laissé sur le banc pour la victoire de City contre le Paris Saint-Germain en milieu de semaine et il n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de sa place de départ à Londres.

Hodgson a fait ses débuts internationaux au joueur de 26 ans en tant que manager de l’Angleterre en 2012 et est convaincu que l’ailier peut rester un personnage clé pour Gareth Southgate à l’Euro 2020 le mois prochain.

« Je suis un grand admirateur de Raheem, je pense que c’est un excellent joueur », a déclaré Hodgson. «C’est une position merveilleuse à occuper si vous êtes Pep Guardiola et que vous pensez avoir d’autres joueurs que vous préférez utiliser contre Raheem.

« Mais je suis assez certain en ce qui concerne l’Angleterre, il sera toujours un joueur important et un rouage important dans la roue car il a tellement de capacités.

«Les compétences qu’il possède et la capacité dont il dispose pour battre les gens, occuper des postes de but, marquer et créer des occasions, ce sont des compétences difficiles à trouver.

Roy Hodgson a soutenu Sterling pour jouer un grand rôle pour l’Angleterre aux Euros



« Et Raheem a une grande qualité, et une que j’ai toujours admirée en lui, c’est qu’il n’est pas un joueur qui reste là-haut et attend que le ballon vienne à lui. »

«Il s’assure qu’il part à sa recherche et quand il le perd, il le récupère et joue un rôle important dans le travail défensif de l’équipe.

« Ce sont des choses que les entraîneurs attendent de nos joueurs ces jours-ci, mais ce n’est pas toujours facile de l’obtenir. »

Pep: Sterling doit être prêt

Sterling a commencé le récent triomphe de la Coupe Carabao de City à Wembley, mais a gaspillé trois grandes opportunités contre Palace, éclatant tôt avant de trancher sous la pression dans la zone, et plus tard dans le match, il a frappé l’intérieur du poteau sous un angle serré.

L’effort final a résumé la chance de l’ancien attaquant de Liverpool, qui a marqué deux fois pour l’Angleterre cette saison et a trouvé le filet à 13 reprises pour City.

Bien qu’il ait terminé avec plus du double de ce total dans chacune des deux dernières campagnes, Guardiola a averti Sterling d’être prêt pour sa prochaine chance.

Sterling en action contre Crystal Palace



« Il méritait de jouer à Paris mais c’est injuste si je laisse Phil (Foden) ou Riyad (Mahrez) à l’écart maintenant. C’est difficile pour moi. Je justifie mes décisions et je ne veux pas », a admis le City manager.

« Raheem a joué de manière exceptionnelle lors des deux derniers matchs et il doit être prêt car nous avons une finale et peut-être qu’il jouera plusieurs minutes depuis le début.

« Peut-être que si nous arrivons à la finale de la Ligue des champions … tout le monde peut jouer. C’est la raison pour laquelle, pendant de nombreuses années, l’engagement est là pour être en mesure d’être là où nous avons remporté tous ces titres. »

City entame la demi-finale retour de mardi avec le dessus après une victoire de retour au PSG la semaine dernière.

La formation de Ligue 1 pourrait se passer de l’attaquant vedette Kylian Mbappe, qui a raté sa victoire 2-1 contre Lens samedi en raison d’une blessure au mollet.

Pep Guardiola, photographié sur la ligne de touche avec Hodgson, a exhorté Sterling à être prêt pour sa prochaine chance



Même si le club de Manchester détient un avantage d’un but, Guardiola demandera à ses joueurs de remporter une autre victoire.

Il a ajouté: « Nous devons faire notre travail mardi et faire une performance presque parfaite pour atteindre la finale.

« Nous jouons une équipe avec les joueurs les plus talentueux à l’avant. Ce n’est pas seulement un, pas seulement deux, c’est trois – même trois et demi. »

« Ils peuvent gagner les matchs en une seule action. Nous devons jouer en équipe avec (une) mentalité incroyable pour jouer pour gagner. Nous devons être plus agressifs pour essayer de gagner le match. C’est pourquoi l’engagement de tout le monde est là. . «