Raheem Sterling: Qu’est-ce qui ne va pas pour l’attaquant de Chelsea depuis le transfert de 47,5 millions de livres sterling de Manchester City? | Nouvelles du football

Thomas Tuchel a déclaré que la signature de 47,5 millions de livres sterling de Raheem Sterling de son rival Manchester City était la “priorité n ° 1” de Chelsea en juillet. Moins de quatre mois plus tard, Tuchel est parti et trouver comment tirer le meilleur parti du joueur de 27 ans devient rapidement la préoccupation n ° 1 de Graham Potter.

Tuchel était naturellement enthousiasmé par la capture d’un quadruple vainqueur de la Premier League d’un autre big-six et a souligné “la flexibilité, la mobilité et les options d’attaque à l’avant” que le joueur de 27 ans ajouterait à son équipe.

Le remplaçant de Tuchel, Potter, a parlé de la même manière de Sterling depuis qu’il a pris les rênes de Stamford Bridge, louant sa “flexibilité, sa capacité et sa qualité à jouer à plusieurs postes”.

Mais alors que son prédécesseur a immédiatement installé Sterling dans l’attaque, Potter a utilisé la polyvalence tactique de l’international anglais en le déployant dans une variété de positions – y compris l’aile arrière.

Même si l’entraîneur-chef a connu une séquence de neuf matchs sans défaite au début de sa carrière à Chelsea, son utilisation de Sterling a soulevé des sourcils. Qu’il joue en tant qu’ailier, attaquant ou arrière, il n’en reste pas moins que Sterling n’a qu’un seul but et une seule passe décisive sous Potter.

Avec une Coupe du monde à l’horizon, il y a un danger que le problème de Chelsea et Potter devienne également un problème partagé par l’Angleterre et Gareth Southgate.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Brighton contre Chelsea en Premier League dans laquelle Raheem Sterling s’est aligné à l’arrière gauche



Pourquoi Sterling a-t-il joué à l’arrière?

Après avoir passé la majorité de ses sept années à City en tant qu’ailier, Sterling a non seulement dû s’adapter à un nouveau club, mais aussi à une série de nouveaux postes après son retour à Londres avec Chelsea.

L’ancien jeune QPR s’est initialement aligné comme un faux neuf dans le système 3-4-3 de Tuchel avant de se retrouver à jouer dans le cadre d’un front deux aux côtés de Kai Havertz une fois que l’entraîneur-chef est passé à un 4-4-2.

Le tweak semblait convenir à Sterling qui, après avoir été sans but lors de ses trois premiers matchs, a ensuite marqué trois fois lors de ses deux matchs suivants.

Mais l’arrivée de Potter a vu Sterling bouger à nouveau, avec des déploiements à la fois à droite et à gauche – ainsi qu’un rôle dans les trois premiers – alors que l’ancien patron de Brighton a largement ramené Chelsea à une formation à trois à l’arrière.

En plus de vouloir profiter de la “flexibilité” de Sterling, Potter a également cité les blessures comme raison de son utilisation de Sterling. L’entraîneur-chef a admis que “ce n’est pas simple de perdre les joueurs que nous avons” et qu’il “essaye constamment de trouver le bon équilibre”.

Potter a dû faire face aux pertes de Reece James, Wesley Fofana et N’Golo Kante, l’absence de James – le seul véritable arrière droit de Chelsea – provoquant un mal de tête particulier.

Sterling a été le premier joueur chargé de remplacer James, mais cette expérience a pris fin après seulement 45 minutes à Aston Villa. Au cours des quatre matches depuis, Ruben Loftus-Cheek et Cesar Azpilicueta ont chacun débuté un match à l’arrière droit, tandis que Christian Pulisic y a débuté deux fois. Il est clair que Potter cherche toujours le meilleur moyen de faire face à la perte de James.

Image:

Reece James pourrait manquer la Coupe du monde après s’être blessé au genou à l’AC Milan





Depuis cet après-midi à Villa Park, l’action de Sterling à l’arrière s’est plutôt largement déroulée à gauche. Son premier match là-bas a eu lieu à domicile contre Red Bull Salzburg lors du premier match de Potter – lorsque James a commencé sur le flanc opposé – et trois des quatre dernières apparitions de Sterling ont joué ce rôle. Et ce malgré la disponibilité de Ben Chilwell et Marc Cucurella – deux arrières gauches naturels.

Il y a, bien sûr, un élément de Potter qui s’attaque toujours à une équipe de Chelsea dont il a hérité une semaine seulement après la fermeture d’une fenêtre de transfert qui a vu les Blues signer huit joueurs de la première équipe. Le joueur de 47 ans a également été privé de temps pour travailler avec son équipe sur le terrain d’entraînement en raison du calendrier compressé à la suite de la Coupe du monde d’hiver, ce qui signifie que de nombreuses expériences tactiques ont dû être menées à la vue du public sur le match. journées.

Des indices sur les idées tactiques de Potter lors de son arrivée à Chelsea ont également été exposés pendant son séjour à Brighton, lorsqu’il a souvent basculé entre trois et quatre défenses et a aidé à transformer des ailiers comme Solly March et Leandro Trossard en ailiers.

Après la première sortie de Sterling en tant qu’ailier lors du match nul 1-1 à domicile avec Salzbourg, Potter a déclaré que la capacité des Autrichiens à “bloquer le milieu” était à l’origine de son utilisation de l’ancien joueur de City.

Salzbourg a joué dans une formation 4-3-1-2, ce qui signifie que Sterling n’avait pas d’ailier à affronter, tandis que le 4-3-2-1 de Villa et le 3-5-2 de Brentford – en théorie – lui offraient des opportunités similaires d’utiliser son talents offensifs dans des affrontements en tête-à-tête avec les défenseurs adverses.

Lors des deux matches contre l’AC Milan et pour la visite de Manchester United – des équipes qui jouent avec des ailiers – il était révélateur que Potter ait ramené Sterling dans l’attaque et ait joué des défenseurs plus orthodoxes à l’arrière.

L’expérience de Potter a-t-elle fonctionné ?

Image:

Graham Potter applaudit les fans de Chelsea après la victoire de Chelsea à Salzbourg





Il est juste de se demander si Potter regrette d’avoir aligné Sterling et Pulisic comme ailiers à Brighton samedi, lorsque le retour de l’entraîneur-chef sur la côte sud s’est soldé par une humble défaite 4-1 contre son ancien club.

Les deux ailiers avaient joué des rôles similaires lors de la victoire 2-1 à Salzbourg quelques jours plus tôt, ce qui avait peut-être donné à Potter la confiance nécessaire pour s’en tenir à un plan aussi audacieux au stade Amex.

Brighton avait régulièrement utilisé une formation 3-4-3 sous le successeur de Potter, Roberto De Zerbi, ce qui, s’il était répété, signifiait que Sterling serait à nouveau en mesure de pousser dans le dernier tiers depuis l’arrière, en sachant qu’il n’y avait pas d’ailier attendant pour bondir. dans l’espace qu’il avait libéré.

Cependant, De Zerbi est passé à un 4-2-3-1 pour la visite de Chelsea, qui a semblé rattraper les visiteurs alors que Brighton les envahissait lors des échanges d’ouverture. Au moment où Sterling a été retiré, les Blues étaient bien partis pour une lourde défaite.

Avant leur affrontement avec les Seagulls, Chelsea n’avait concédé que quatre fois lors de leurs neuf matches sous Potter, ce qui suggère que ses coupes et changements tactiques n’ont pas eu d’effet négatif sur les performances défensives de son équipe.

Mais le bricolage de Potter a-t-il eu un impact négatif sur Sterling ? Le tableau ci-dessous montre qu’il enregistre moins de buts, de passes décisives et de prises par 90 minutes depuis l’arrière qu’il ne le fait lorsqu’il joue dans un rôle plus avancé.

Cependant, la différence dans la production de Sterling lorsque l’on regarde ces mesures n’est pas aussi frappante qu’on pourrait peut-être s’y attendre – à l’exception du fait qu’il n’a pas encore terminé sa prise en charge par l’arrière. Mais il a réussi à enregistrer plus de tirs et de passes dans le dernier tiers à partir d’un rôle plus retiré, montrant que sa production offensive n’a pas été considérablement réduite par l’expérience de Potter.

Cela peut peut-être s’expliquer par le fait que Potter semble demander à Sterling de jouer de manière extrêmement offensive depuis l’arrière. Le graphique ci-dessous montre les positions moyennes occupées par Sterling dans les matchs lorsqu’il a joué à cette position et montre qu’il a passé presque tout son temps dans la moitié de terrain adverse.

Ce qui est plus préoccupant pour Chelsea, c’est à quel point la production offensive de Sterling a diminué depuis qu’il a quitté City. Le tableau ci-dessous montre que ses totaux pour les buts, les passes décisives, les tirs, les prises de vue complétées et les passes du dernier tiers ont tous chuté depuis qu’il a échangé le stade Etihad pour Stamford Bridge.

L’Angleterre doit-elle s’inquiéter ?

Image:

Sterling est un acteur clé sous Gareth Southgate





Compte tenu des problèmes de forme physique entourant Reece James, Kyle Walker et Kyle Walker-Peters, ainsi que des sentiments apparemment tièdes de Gareth Southgate envers Trent Alexander-Arnold, il sera intéressant de voir si le manager anglais prend note des performances de Sterling à l’arrière avant le Coupe du monde.

Les résultats mitigés produits à ce poste par Sterling – personne ne se fait une idée d’un défenseur naturel – n’encouragent peut-être pas Southgate à copier le plan de Potter, d’autant plus qu’il a déclaré publiquement que le manque d’opportunités d’Alexander-Arnold à l’arrière droit était au moins en en partie à cause de son “jeu complet” derrière ses rivaux.

Mais la raison la plus évidente pour laquelle Southgate a snobé Sterling en tant qu’ailier arrière est qu’il sera déjà parqué en tant qu’élément clé de l’attaque au Qatar. L’ancien joueur de Liverpool compte 79 sélections et 19 buts pour son pays – dont la majorité sont sous Southgate – et a été nommé dans l’équipe du tournoi de l’UEFA à l’Euro 2020, lorsqu’il a joué exclusivement dans la ligne avant.

Il y a des parallèles à établir entre la situation actuelle de Sterling et celle dans laquelle il s’est retrouvé avant ce tournoi. À l’été 2021, Sterling venait de terminer une saison avec City qui l’a vu enregistrer son plus bas total de buts et de passes décisives combinés en cinq ans, alors qu’il a raté le onze de départ dans tous les matchs à élimination directe de l’équipe sauf deux en route pour la finale de la Ligue des Champions.

Alors que la place de Sterling dans l’équipe de Chelsea reste sûre, ses performances sont à nouveau remises en question dans la préparation d’un tournoi international majeur. Southgate et l’Angleterre espèrent qu’il pourra répondre comme il l’a fait il y a 18 mois – en aidant à inspirer l’équipe jusqu’à la finale.

Comment Sterling rebondit-il?

Image:

Sterling a parlé de son enthousiasme à travailler avec Thomas Tuchel après avoir rejoint Chelsea





Étant donné que la sortie de Sterling dans un maillot de Chelsea n’a pas radicalement différé en fonction de sa position, cela ne peut pas être aussi simple que de dire que lui redonner un rôle régulier dans l’attaque entraînera un renouveau de sa fortune. Potter doit également avoir une marge de manœuvre concernant ses sélections alors qu’il se familiarise avec une nouvelle équipe au milieu d’un calendrier chargé.

Alors que Sterling a déclaré après avoir rejoint Chelsea qu’il était ravi de travailler “sous Thomas [Tuchel]”, il a été positif quant à l’utilisation de Potter comme ailier arrière, affirmant qu’il “appréciait” le rôle et que “avec le temps, ça ira mieux” après le match nul contre Salzbourg.

Mais le fait demeure qu’en plus de 450 apparitions dans des clubs seniors, Sterling en a commencé moins d’une douzaine en tant qu’ailier – dont certains étaient sous la direction de Brendan Rodgers à Liverpool il y a dix ans.

Depuis le début de la saison 2017/18, seuls trois joueurs (Mohamed Salah, Harry Kane et Jamie Vardy) ont marqué plus de buts en Premier League que Sterling, qui a passé la majorité de ce temps en tant qu’ailier gauche sous Pep Guardiola à City.

Avec Chilwell et Cucurella des options plus naturelles à l’arrière gauche, le redéploiement de Sterling en tant qu’attaquant se fait facilement. Se voir offrir un rôle plus cohérent et familier dans l’équipe aiderait sûrement Sterling à s’adapter à Chelsea – et à Potter – après si longtemps sous le charme de Guardiola à Manchester.