Raheem Sterling montre pourquoi la foi de Gareth Southgate n’a jamais faibli alors qu’il inspire la victoire de l’Angleterre sur l’Allemagne | Actualités footballistiques

Raheem Sterling regardait avec sa tête dans ses mains.

Six minutes après son premier but, et avec seulement neuf minutes de la fin du match nul, sa passe lâche avait permis à Kai Havertz d’envoyer Thomas Muller sprinter au but. L’égaliseur semblait être une fatalité écrasante.

Mais ce n’était pas le cas. En fait, il n’est jamais venu. Muller a pris son coup tôt alors que Jordan Pickford se précipitait à sa rencontre et il a dépassé le poteau. La peur a fait place au soulagement. Les fans anglais autour de Wembley ont hurlé de joie. Cinq minutes plus tard, leur avance d’un but est devenue deux.

Gareth Southgate s’était efforcé de souligner que l’histoire de ce match n’avait que peu d’importance pour sa jeune équipe avant le match. Les traumatismes du passé ne sont pas les leurs à partager, a-t-il déclaré.

« Cette équipe veut créer ses propres histoires », a-t-il ajouté.

Et c’est exactement ce qu’ils ont fait. L’Angleterre a encore un long chemin à parcourir dans ce tournoi, mais elle a battu l’Allemagne dans un match de compétition à Wembley pour la première fois depuis 1966 et sa route vers la finale est facilement navigable.

Leur progression, et cette victoire sismique, doivent beaucoup à un joueur qui a grandi dans l’ombre du stade dans lequel tout s’est déroulé.

C’est Sterling, né et élevé dans le quartier londonien de Brent, qui a débloqué mardi l’impasse à Wembley, rentrant du centre de Luke Shaw, et c’est Sterling dont les buts contre la Croatie et la République tchèque ont permis à l’Angleterre de se qualifier pour le Groupe D.

Sterling avait connu une campagne difficile avec Manchester City au niveau national et, pour de nombreux supporters anglais, les souvenirs de ses performances à la Coupe du monde 2018 ne sont pas bons.

Sterling, férocement critiqué avant même qu’un ballon ne soit botté en Russie pour quelque chose d’aussi trivial qu’un tatouage sur sa jambe, a raté une série d’occasions lors de sa course aux demi-finales, prolongeant une douloureuse séquence internationale sans but à 26 matchs. pour l’Angleterre et fournissant des munitions abondantes pour ses critiques.

Mais cette course aride n’est plus qu’un lointain souvenir.

La confiance de Southgate en Sterling n’a jamais faibli et l’Angleterre en récolte les fruits. L’attaquant est sur trois buts en quatre matchs à l’Euro 2020, mais cette forme de but n’est pas nouvelle.

Image:

Raheem Sterling et Harry Kane célèbrent à Wembley



En fait, depuis la Coupe du monde, Sterling a marqué 15 buts en 21 apparitions pour son pays.

Cela représente un revirement extraordinaire pour un joueur qui n’a marqué que deux fois lors de ses 44 apparitions auparavant et cela explique pourquoi il joue maintenant avec une telle confiance en un maillot anglais.

Cette confiance a pu être vue dès le début à Wembley. La plupart de ses coéquipiers anglais avaient commencé nerveusement, leur négligence aidant l’Allemagne à s’imposer dans le match, menaçant à un moment donné de prendre la tête lorsque Leon Goretzka a fait irruption au milieu de terrain.

Mais pas Sterling. Au contraire, sa première contribution notable a été de prendre possession du ballon sur la gauche et de couper à l’intérieur de son homme avant de décocher une frappe de curling à 25 mètres qui a nécessité un arrêt acrobatique du gardien allemand Manuel Neuer.

C’était le premier effort de toute sorte de l’Angleterre et cela a aidé à calmer les premiers nerfs. C’était aussi typique de Sterling.

















Il n’est peut-être pas un leader comme nous l’imaginons traditionnellement, mais sa volonté d’assumer des responsabilités lorsque cela est nécessaire n’est que l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il est si important pour Southgate.

Il y avait aussi des moments frustrants, bien sûr.

Deux fois en l’espace de quelques minutes en seconde période, Sterling s’est attardé trop longtemps sur le ballon dans des zones dangereuses, perdant le ballon avant de pouvoir choisir l’un des maillots blancs autour de lui.

Mais là où autrefois ces moments d’indécision pouvaient le faire dévier de sa trajectoire, maintenant ils ne font que l’enhardir. Tout ne s’est pas déroulé pour lui, mais Sterling a été au centre de presque tous les moments positifs.

L’Allemagne a lutté avec sa vitesse et sa franchise toute la soirée. Sterling a réussi plus de dribbles que tout autre joueur sur le terrain et c’est sa course dans la surface allemande qui a permis à Harry Kane d’ouvrir le score avant la mi-temps.

Image:

Les joueurs anglais célèbrent leur victoire contre l’Allemagne



Sterling a fait avancer l’Angleterre à plusieurs reprises et le premier but en était un autre exemple. Il ne s’est pas contenté de terminer le mouvement ; il l’a commencé aussi, récupérant la passe de Kyle Walker au milieu de la mi-temps de l’Allemagne avant de dépasser Antonio Rudiger et de nourrir Kane.

À partir de là, il a montré le mouvement intelligent et instinctif qui le distingue comme une présence si dangereuse dans la surface adverse, continuant sa course mais vérifiant ensuite qu’il était de l’ordre lorsque le centre de Shaw est arrivé à ses pieds.

Le but de Kane, rentré à la maison après le centre de Jack Grealish, a finalement rendu le résultat sûr et cela aurait pu être une autre histoire si cette passe molle avait été punie par Muller.

Mais Sterling, qui fermait toujours inlassablement les défenseurs allemands dans les arrêts de jeu, était le véritable vainqueur du match anglais.

Le garçon de Brent peut également représenter leur meilleur espoir de remporter le trophée.