Raheem Sterling, lié à Chelsea, remercie Manchester City pour “Lifetime of Memories”

Raheem Sterling a déclaré qu’il quitterait Manchester City “un homme” mercredi alors que son transfert à Chelsea se rapprochait de plus en plus.

Le joueur de 27 ans a publié un message d’adieu sur les réseaux sociaux avant un déménagement prévu de 50 millions de livres sterling (59 millions de dollars).

Sterling a annoncé sa sortie de l’Etihad avec une publication sur les réseaux sociaux remerciant ceux avec qui il a travaillé au club au cours des sept dernières années.

“Sept saisons, onze trophées majeurs, une vie de souvenirs”, a-t-il posté sur Twitter. « Quelle course ça a été.

“Je suis reconnaissant pour les hauts et les bas car ce sont les bas qui ont parfois mis à l’épreuve ma force et ma détermination et m’ont permis de me tenir ici devant vous comme la meilleure version possible de moi-même.

“Je suis arrivé à Manchester à 20 ans. Aujourd’hui, je quitte un homme. Merci pour votre soutien indéfectible. Ce fut un honneur de porter le maillot de Manchester City.

Quel voyage 💙 pic.twitter.com/beX13AOOsj – Raheem Sterling (@sterling7) 13 juillet 2022

Sterling est sur le point de devenir la première signature de Chelsea depuis que le consortium de Todd Boehly a acheté le club.

L’international anglais a remporté quatre titres de Premier League parmi neuf trophées majeurs depuis qu’il a rejoint City depuis Liverpool en 2015.

Joueur clé dans les premières années du règne de Pep Guardiola à City, Sterling a marqué 131 buts en 337 apparitions pour les champions d’Angleterre.

Cependant, sa place régulière dans la formation de départ à City a été de plus en plus menacée par la signature de Jack Grealish pour un record de 100 millions de livres sterling en Premier League l’année dernière, ainsi que par l’émergence de Phil Foden de l’académie du club.

