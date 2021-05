Raheem Sterling: l’attaquant de Manchester City victime d’abus racial après sa victoire en demi-finale de la Ligue des champions | Actualités du football

L’attaquant de Manchester City et de l’Angleterre Raheem Sterling a été victime d’abus racistes sur Instagram moins de 48 heures après la fin du boycott des réseaux sociaux du football anglais.

Les abus sont survenus à la suite de la victoire de City en demi-finale de la Ligue des champions sur le Paris St Germain.

Un porte-parole de Facebook, propriétaire d’Instagram, a déclaré: «Les abus racistes envoyés à Raheem Sterling sont inacceptables et nous ne le voulons pas sur Instagram.

« Nous avons supprimé le commentaire et pris des mesures contre le compte qui l’a publié.

«Dans le cadre de notre travail en cours dans cet espace, nous allons bientôt déployer de nouveaux outils pour aider à empêcher les gens de voir des messages abusifs provenant d’étrangers.

« Aucune solution ne résoudra ce défi du jour au lendemain, mais nous nous engageons à faire ce que nous pouvons pour protéger notre communauté des abus. »

Sterling a déjà été la cible d’abus sur les réseaux sociaux.

Une étude commandée par l’Association des footballeurs professionnels et publiée en octobre dernier a examiné les publications sur les réseaux sociaux destinées à 44 joueurs au cours de la période de « redémarrage du projet » de la saison dernière. Il a révélé que plus de 3000 messages explicitement abusifs étaient adressés publiquement à ces joueurs via Twitter, 50% de ces messages s’adressant à seulement trois joueurs – Adebayo Akinfenwa, Wilfried Zaha et Sterling.

Sterling a déclaré à l’époque: « Je ne sais pas combien de fois j’ai besoin de dire cela, mais le football et les plateformes de médias sociaux doivent intensifier, faire preuve d’un véritable leadership et prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les abus en ligne.

« La technologie est là pour faire la différence, mais je me demande de plus en plus s’il y a une volonté. »

Le joueur de Stoke en prêt, le rabbin Matondo, a également été la cible d’abus en ligne depuis la fin du boycott à 23 h 59 lundi soir, après avoir commencé à 15 heures le 30 avril.

Matondo, qui est prêté aux Potter par le camp allemand Schalke, a écrit sur Twitter: « C’est bien de voir que le boycott n’a rien changé @instagram ».

Un porte-parole de Stoke a déclaré: «Le club est conscient des abus raciaux dégoûtants que Rabbi Matondo a reçus sur les réseaux sociaux pendant la nuit et fera tout son possible pour aider les autorités à traduire l’auteur en justice.

« Nous ne tolérerons pas un comportement de cette nature – il n’y a pas de place pour cela dans la société et nous signalerons le poste incriminé conformément à la procédure convenue que l’EFL a mise en place. »

Morgan Whittaker de Swansea a été ciblé lors du boycott, devenant le quatrième joueur du club de championnat à être abusé depuis février.

Swansea a organisé son propre black-out d’une semaine sur les réseaux sociaux au début du mois d’avril, qui a été rejoint par un autre club de deuxième niveau, Birmingham.

Le boycott des réseaux sociaux a envoyé un « message puissant et uni »

La Football Association a appelé le gouvernement à introduire une législation pour obliger les entreprises de médias sociaux à faire plus pour mettre fin aux abus en ligne à la suite du boycott puissant et uni de quatre jours de la communauté sportive.

La réaction au boycott de quatre jours des médias sociaux pour lutter contre les abus et la discrimination en ligne – qui a pris fin à minuit – a continué d’affluer avec le directeur général de Kick It Out, Tony Burnett, également apparu sur Actualités Sky Sports pour exposer ce qu’il veut voir se produire ensuite.

Les quatre principales demandes des médias sociaux de Kick It Out Prévention améliorée – pour aider à arrêter les abus en ligne en premier lieu

Vérification du compte – pour dissuader les gens d’écrire des commentaires haineux lorsqu’ils sont anonymes

Punitions appropriées – les sanctions actuelles pour abus en ligne sont insuffisantes

Intervention du gouvernement – faire passer rapidement le projet de loi sur les préjudices en ligne au Parlement

L’ancien défenseur des West Ham, Sunderland et Queens Park Rangers, Anton Ferdinand, a également révélé à Actualités Sky Sports qu’il est prêt pour une réunion avec les géants des médias sociaux où le boycott sera discuté et quelles mesures seront prises ensuite pour lutter contre les abus en ligne.

















Anton Ferdinand était satisfait du boycott du sport sur les réseaux sociaux, mais souhaite toujours que les entreprises en fassent plus pour éradiquer les abus



Une déclaration de la FA, également publiée par le capitaine anglais Harry Kane, a déclaré que le boycott des médias sociaux était de « démontrer notre colère collective. Mais cela n’éradiquera pas les abus à lui seul.

« Nous continuerons de mettre au défi les entreprises de médias sociaux d’apporter des changements à leurs plates-formes, d’exhorter le gouvernement à introduire rapidement une législation forte et de demander aux individus d’appeler et de signaler les abus en ligne lorsqu’ils le voient. »

















Pendant le boycott des réseaux sociaux, jusqu’à 50 cas d’abus de joueurs en ligne lors de certains matches au cours du week-end, a déclaré le directeur général de Integrity Services Andreas Krannich.



