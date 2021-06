Raheem Sterling: l’attaquant de Man City mécontent du manque de temps de jeu avec les champions de Premier League | Actualités footballistiques

Raheem Sterling a admis qu’il n’était « pas satisfait » de son manque de temps de jeu à Manchester City la saison dernière.

L’attaquant anglais a été lié à un éloignement des champions de Premier League après s’être retrouvé sur le banc à plusieurs reprises vers la fin de la campagne 2020-21, y compris des matchs de quart de finale et de demi-finale de la Ligue des champions.

Mais le joueur de 26 ans a été une figure clé pour l’Angleterre lors de ses deux premiers matchs du Championnat d’Europe, marquant le but vainqueur contre la Croatie la semaine dernière.

















0:29



Raheem Sterling a décrit son premier but en tournoi comme un « rêve devenu réalité ». Pour le podcast complet cliquez ici



Sterling met sa forme à faire ce qu’il aime le plus.

« C’est juste du bonheur, juste être heureux, profiter de mon football et c’est ce que je fais ici avec l’équipe nationale », a-t-il déclaré.

« Si vous ne jouez pas, vous n’êtes pas heureux. C’est moi, c’est moi depuis que je suis enfant, si je joue au football, je suis vraiment heureux, sinon, je ne suis pas heureux. »

Sterling faisait partie de l’équipe d’Angleterre qui a réussi un match nul et vierge contre l’Écosse vendredi – une performance qui a attiré les huées de la foule de Wembley à la fin du match et de lourdes critiques d’ailleurs.

L’attaquant de City pense qu’il y a eu une « panique » à l’extérieur du camp et insiste sur le fait que son équipe sait ne pas écouter le bruit extérieur.

« J’ai l’impression qu’il y a un peu de réaction excessive dans l’ensemble en termes de je ne sais pas si c’est… Je pense juste qu’il y a plus de panique à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment », a-t-il déclaré.

« Les joueurs qui ont participé à quelques tournois, qui ont une grande expérience, essaient d’aider les autres.

« Je ne vois personne dans le camp qui ressent de la pression ou qui se sent durement fait. Autant que nous le pouvons à l’intérieur du bâtiment, la meilleure chose que nous puissions faire est de nous concentrer sur le terrain d’entraînement, de nous concentrer sur ce qui se passe à l’intérieur.

« Nous ne devrions vraiment pas regarder ce que disent les journaux, ce que disent les experts.

« C’est quelque chose que nous devons prendre pour le reste de ce tournoi, plus vous écoutez le bruit extérieur, plus cela peut vous affecter.

« Si vous n’examinez pas vraiment cela, mieux ce sera pour vous en tant qu’individu et en tant que collectif également.

« Nous ne le faisons pas vraiment, je ne dis pas à l’extérieur que c’est de la négativité, mais nous ne voulons pas que la négativité s’insinue et que les niveaux de performance baissent et que les niveaux de confiance baissent, et c’est tout ce que cela fera. »

















2:02



Raheem Sterling dit qu’il est désireux d’ajouter à son décompte après avoir marqué le vainqueur lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la Croatie.



Sur les huées de la foule de Wembley, il a ajouté: « Je pense que les fans attendent de nous avec les joueurs que nous avons dans l’équipe et c’est à juste titre.

« Mais comme vous pouvez le voir dans différents matchs du tournoi, pas seulement dans notre groupe mais aussi dans d’autres groupes, c’est délicat dans le football international. Ce n’est pas aussi facile que les gens le pensent. »

Malgré la déception de vendredi soir, l’Angleterre sera en tête du groupe D avec une victoire sur la République tchèque mardi.

Gagner le groupe garantira une égalité des 16 derniers à Wembley, même si ce sera contre l’un de la France, de l’Allemagne ou du Portugal.

Terminer deuxième offrirait un match plus facile sur le papier, bien qu’à Copenhague, et Sterling dit que l’avantage à domicile pourrait être crucial.

« Il y a toujours un avantage à être à domicile, c’est sûr », a-t-il déclaré.

« Avec les fans impatients et en faisant un endroit hostile, je pense que cela peut être un bon avantage et, comme je l’ai dit, nous avons quatre points, je continue de souligner que nous avons quatre points et nous avons un match à jouer et nous aurons besoin de nos fans mardi pour nous faire franchir la ligne.

« Nous n’en avons pas parlé (les permutations de terminer deuxième). L’objectif est d’essayer de gagner le groupe et c’est tout. »