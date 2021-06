Raheem Sterling, Jordan Henderson et Ebony Rainford-Brent récompensés par des MBE sur la liste des distinctions honorifiques de l’anniversaire de la reine | Actualités footballistiques

Raheem Sterling, Jordan Henderson et Ebony Rainford-Brent font partie des personnalités sportives de haut niveau à recevoir des MBE sur la liste des honneurs de l’anniversaire de la reine.

Sterling, qui a remporté trois titres de Premier League avec Manchester City, reçoit son honneur pour services rendus à l’égalité raciale dans le sport, s’étant exprimé franchement sur la question du racisme dans le jeu.

« Je suis reconnaissant d’avoir été reconnu, mais ma priorité est d’essayer d’aider à éduquer la société et moi-même », a déclaré Sterling. « Si cela ne commence pas de l’intérieur, alors il n’y a aucun moyen d’aider les autres. J’apprends tous les jours.

« Ma motivation pour l’égalité raciale est d’amener les gens à comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes de divers horizons et à créer un environnement où tout le monde est égal. Je pense que nous commençons à faire un pas dans la bonne direction, mais nous avons encore beaucoup de travail faire. »

















Paul Elliott, président du conseil consultatif sur l’inclusion de la FA, a déclaré à Sky Sports News comment Raheem Sterling avait contribué à inspirer leur nouveau code de diversité en matière de leadership.



Le capitaine de Liverpool Henderson, vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League au cours des deux dernières années, reçoit son MBE pour ses exploits sportifs ainsi qu’en reconnaissance de son rôle dans la formation d’un fonds caritatif, Players Together, qui a soutenu les bonnes causes du NHS lors de la première pandémie de coronavirus confinement au printemps dernier.

Après avoir remercié ceux qui ont fait de l’initiative un succès, Henderson a déclaré: « Je dédie cela à tous les infirmiers, médecins, soignants, porteurs, employés administratifs, nettoyeurs, personnel de sécurité et à chaque personne qui consacre sa carrière et sa vie à faire le NHS la partie de la vie britannique dont nous sommes à juste titre le plus fiers en tant que nation. »

















Ebony Rainford-Brent dit qu’elle s’est parfois demandé pourquoi elle était restée dans le cricket après avoir été soumise à des commentaires racistes au cours de sa carrière dans le sport



La joueuse de cricket anglaise devenue commentatrice Ebony Rainford-Brent devient une MBE pour avoir travaillé fermement contre le racisme dans son sport, parlant avec force et de façon mémorable de ses propres expériences avec l’ancien quilleur des Antilles Michael Holding dans le cadre de la couverture de Sky Sports l’été dernier.

Elle a également été reconnue pour son travail au sein du programme ACE Charity, qui a été fondé en janvier 2020 pour impliquer les jeunes d’origine africaine et caribéenne à la suite d’une baisse de 75 % du nombre de joueurs de cricket professionnels britanniques noirs.

« Vous n’imaginez jamais le jour où vous frapperez votre première balle que vous obtiendrez ce genre de reconnaissance », a déclaré Rainford-Brent à Sky Sports.

















Ebony Rainford-Brent dit que son organisme de bienfaisance du programme ACE veut rendre le cricket plus fort en veillant à ce que le jeu soit plus diversifié et représentatif de la société dans son ensemble.



« Ce fut une année incroyable. Tout, du travail sur le programme ACE à ma carrière de radiodiffuseur et au long métrage avec Michael Holding, qui montre la direction du voyage.

« Je suis vraiment honoré et j’espère continuer à utiliser ma plate-forme pour de bon. »

L’ancien manager anglais Roy Hodgson et la joueuse de tennis Sue Barker ont reçu des CBE pour leurs contributions respectives au sport.

Hodgson, 73 ans, a dirigé l’Angleterre dans deux championnats d’Europe, en 2012 et 2016, entrant dans le premier de ceux à court terme après la démission de Fabio Capello. Il a également dirigé l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, lorsque l’équipe a été éliminée après deux matchs.

Roy Hodgson a été honoré d’un CBE



Il a pris sa retraite de la direction de haut niveau à la fin de la saison 2020-21, après avoir travaillé pour la dernière fois à Crystal Palace.

Barker, 65 ans, a quitté la Grande-Bretagne pour s’entraîner aux États-Unis à l’âge de 17 ans et a connu une carrière de joueur réussie, avec la victoire à Roland-Garros 1976 comme point culminant. Elle est passée à la radiodiffusion après qu’une blessure ait écourté sa carrière.

« C’est un honneur absolu de recevoir un CBE », a déclaré Barker. « Faire reconnaître votre travail de cette manière apporte un tel sentiment de fierté. Moi-même et toute ma famille sommes ravis, en particulier ma mère qui aura 100 ans la semaine prochaine. »

La légende des Leeds Rhinos Kevin Sinfield, qui était déjà MBE, a maintenant reçu un OBE. Il a été reconnu pour sa carrière réussie sur et en dehors du terrain dans la ligue de rugby, mais aussi pour avoir collecté plus de 2 millions de livres sterling pour la recherche sur la maladie des motoneurones, une maladie qui a affecté son ami et ancien coéquipier des Rhinos Rob Burrow.

















Kevin Sinfield a terminé sept marathons en sept jours pour soutenir son ami proche et ancien coéquipier Rob Burrow



Sinfield a terminé le défi « 7 en 7 » – sept marathons en sept jours – en décembre dernier, aidant à collecter des fonds pour la recherche sur la MND, qui n’a pas de remède connu, et à soutenir ceux comme Burrow qui vivent avec la maladie. Sinfield a déclaré en avril qu’il prévoyait un nouveau défi pour collecter encore plus de fonds plus tard cette année.

L’ancien milieu de terrain de l’Angleterre et du Crystal Palace, Geoff Thomas, a également été nommé MBE pour son travail de collecte de fonds pour le traitement et la recherche contre le cancer par le biais de la Fondation Geoff Thomas, après avoir lui-même été diagnostiqué avec la leucémie en 2003.

Le sport féminin est bien représenté sur la liste, avec Kelly Simmons – la directrice du football professionnel féminin de la Football Association – obtenant un OBE, et la vice-capitaine de l’union de rugby anglaise Emily Scarratt a fait un MBE avec son entraîneur-chef de l’équipe nationale Simon Middleton.

L’Anglaise Emily Scarratt a reçu un MBE



Toujours dans l’union de rugby, il existe un MBE pour l’ancien attaquant des Lions du Pays de Galles et britanniques et irlandais Ryan Jones.

Les anciennes olympiennes Jeanette Kwakye (athlétisme) et Melanie Marshall (natation) sont également à l’honneur avec des MBE, tandis que l’ancienne star du basket NBA Luol Deng, qui s’est installée à Londres après avoir échappé à une guerre civile dans son Soudan du Sud natal, reçoit un OBE.

Ceux qui s’emploient à faire du sport un lieu plus diversifié sont également bien représentés.

Rimla Akhtar, co-fondatrice du Muslim Women In Sport Network, reçoit un OBE pour services rendus à l’égalité et à la diversité dans le sport.

Leon Mann, fondateur du Black Collective of Media in Sport (BCOMS) qui vise à apporter une plus grande diversité aux médias sportifs, est nommé MBE.