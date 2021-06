Raheem Sterling, John Stones sur le point de sortir ? L’avenir de Fernandinho ?

Manchester City a retrouvé sa place au sommet du football anglais, remportant la Premier League et la Carabao Cup, mais l’attente d’être sacré champion d’Europe se poursuit après la défaite finale de la Ligue des champions contre Chelsea.

Avec le manager Pep Guardiola prolongeant son contrat au stade Etihad jusqu’en juin 2023, la stabilité et la puissance financière du club garantissent plus de défis pour les plus grands honneurs, mais City fait face à un été de changement, avec un remplacement de classe mondiale nécessaire pour la sortie Sergio Agüero, ainsi que l’incertitude quant à l’avenir des autres joueurs seniors.

Notre évaluation joueur par joueur de l’équipe tente de clarifier les problèmes et les options de City. Lorsque vous voyez un simple « Keep », vous pouvez supposer que nous étions d’accord et qu’il n’y avait pas grand-chose à dire. Sinon, nous avons pesé avec des commentaires.

Il ne s’agit pas seulement de performances non plus. C’est une question d’âge, de salaire, de caractère et de durée du contrat (nous avons choisi Transfermarkt pour les dates d’expiration des contrats par souci de cohérence). Et il y aura aussi des éléments en mouvement : des départs ou des arrivées qui provoquent des réactions en chaîne, parfois inattendues.

Remarque : plusieurs joueurs de City ont des contrats qui incluent l’option d’une année supplémentaire à l’expiration. Par souci de cohérence, tous les contrats ci-dessous se rapportent à l’année principale d’expiration.

Gardiens de but

Ederson (27 ans, contrat expirant en 2025)

OGDEN : Ederson est l’un des meilleurs gardiens de but au monde, il est également un élément important de la stratégie offensive de City et il est assez jeune pour avoir encore huit à dix ans au sommet. Pas pressé de prolonger, mais il est un élément clé des ambitions à long terme de l’équipe.

DAWSON: City n’a pas à s’inquiéter du poste de gardien de but tant qu’ils ont Ederson.

Verdict : garder

Zack Steffen (26, 2023)

DAWSON : Conserver et renouveler son contrat. C’est un solide adjoint pour Ederson.

OGDEN : Attendez-vous à un nouvel accord. Si Ederson devait être mis à l’écart pendant une longue période, je ne suis pas sûr que Steffen ait montré qu’il était assez bon pour une course prolongée dans l’équipe. Il doit intensifier ses efforts la saison prochaine pour empêcher City de chercher un nouveau numéro 2.

Verdict : Split (Prolonger / Conserver et attendre)

Scott Carson (35, le prêt d’une saison du comté de Derby expire en juin)

OGDEN: Signez-le de Derby et restez dans les livres en tant que n ° 3 solide et mentor pour les jeunes gardiens. C’est une figure populaire du club et il a gagné le respect et l’admiration de Guardiola pour avoir endossé un rôle difficile.

Verdict : garder

Manchester City a de nombreuses options au poste de gardien de but, avec Ederson comme premier choix. Michael Regan/Getty Images

Défenseurs

Pierre Pierre (27, 2022)

DAWSON : Renouveler son contrat. Il a ses hauts et ses bas, mais à 27 ans, il vaut la peine de s’engager dans un nouveau contrat.

OGDEN : Les pierres sont difficiles. Normalement, vous le prolongeriez et le garderiez comme défenseur central de deuxième ou troisième choix. Mais entre lui et Laporte, je garderais Laporte, car c’est un meilleur défenseur et du même âge.

Verdict : Split (Prolonger / Vider afin de garder Laporte. Frais estimés : 25 M£)

Kyle Walker (31, 2024)

DAWSON : Gardez-le, bien qu’il ne soit pas nécessaire de prolonger son contrat compte tenu de son âge et de la durée restante du contrat actuel.

Verdict : garder

Benjamin Mendy (26, 2023)

OGDEN: City doit déplacer Mendy et certainement pas renouveler son contrat. Ils ne font pas beaucoup d’erreurs sur le marché des transferts, mais il n’a jamais été près d’offrir un bon rapport qualité-prix depuis un transfert de 52 millions de livres sterling de l’AS Monaco en 2017. Il n’a même pas fait 50 apparitions en Premier League.

DAWSON: City aura du mal à récupérer la moitié de son argent sur Mendy, même si la pénurie de bons arrières gauche signifie qu’ils ont tendance à maintenir leur valeur.

Verdict : Dump (frais estimés : 15 millions de livres sterling)

Joao Cancelo (27, 2025)

DAWSON : Tenez. Aucune pression pour renouveler, malgré une bonne saison.

Verdict : garder

Oleksandr Zinchenko (24, 2024)

DAWSON : Tenez. Aucune pression pour prolonger.

OGDEN: C’est un joueur fiable, donc je prolongerais dans 12 mois s’il continue à jouer aussi régulièrement qu’il l’a fait. Il a fait une bonne saison, mais City peut faire mieux à l’arrière gauche.

Verdict : garder

Aymeric Laporte (27, 2025)

OGDEN: City n’a pas besoin de vendre ou de prolonger son contrat, mais le problème avec Laporte est de pouvoir le garder heureux après tant de temps hors de l’équipe. Ce serait une grosse perte, mais le déplacer pour au moins 60 millions de livres sterling pourrait aider à financer les mouvements de nouveaux joueurs.

DAWSON : Gardez-le, mais il voudra peut-être partir.

Verdict: Gardez, mais s’il veut partir, attendez 60 millions de livres sterling.

Ruben Dias (24, 2026)

OGDEN : Tenez. Avec cinq ans de contrat, City n’a rien à craindre et il est superbe depuis son arrivée.

Verdict : garder

Nathan Ake (26, 2025)

DAWSON : Tenez. A été touché par des blessures lors de sa première saison au club, mais offre une couverture au centre et à l’arrière gauche.

Verdict : garder

Taylor Harwood Bellis (19, 2024)

DAWSON : Tenez. Il a bien fait en prêt à Blackburn cette saison et à City comme lui, mais il a probablement besoin d’être à nouveau prêté.

Verdict : garder

Eric Garcia (20, 2021)

OGDEN: Il est en route pour Barcelone en tant qu’agent libre, donc City ne peut rien faire maintenant.

Verdict : Dump (Fin de contrat — transfert gratuit)

Milieu de terrain

Fernandinho (36, 2021)

OGDEN: Même à son âge, Fernandinho continue d’être le meilleur milieu de terrain de City, ils doivent donc prolonger son contrat d’au moins un an.

DAWSON: Ils l’ont laissé tard et Fernandinho peut décider de passer en tant qu’agent libre, mais City doit le garder.

Verdict : Conserver et étendre

Rodri (24, 2024)

OGDEN : Gardez, mais pas d’urgence pour prolonger son contrat. Il a besoin d’une grosse saison pour prouver qu’il appartient. Manquer une place de titulaire pour la finale de la Ligue des champions devrait être un avertissement pour lui.

Verdict : garder

Ilkay Gundogan (30, 2023)

DAWSON : Il a connu une très bonne saison, mais avec deux ans à courir sur son contrat à 30 ans, il n’y a pas d’urgence pour prolonger son contrat.

OGDEN : Gardez, mais attendez pour prolonger. City pourrait avoir un problème imminent avec ses milieux de terrain défensifs, en raison de l’âge de Fernandinho et de Gundogan et de l’échec de Rodri à prouver qu’il est la solution à long terme.

Verdict : garder

Kevin De Bruyne (29, 2025)

OGDEN: C’est l’homme principal de City, c’est pourquoi ils l’ont judicieusement conclu récemment avec un accord à long terme.

Verdict : garder

Bernardo Silva (26, 2025)

DAWSON : Tenez. Aucune pression pour prolonger son contrat.

OGDEN : Bernardo doit élever son niveau de jeu. Il a connu une saison décevante et pourrait être susceptible d’être déplacé l’année prochaine s’il continue de rester immobile.

Verdict : garder

Phil Foden (21, 2024)

DAWSON : Donnez-lui un nouveau contrat. Sa dernière prolongation remonte à 2018, il attend donc depuis longtemps un nouvel accord.

OGDEN: Foden est l’avenir de City et pourrait remporter des honneurs majeurs pendant au moins les 10 prochaines années. Il était un fan d’enfance et a des racines profondes au club, mais ne doit pas être tenu pour acquis. Donnez-lui une nouvelle offre dès que possible pour récompenser ses progrès.

Verdict : Conserver et étendre

Tommy Doyle (19, 2025)

DAWSON: Prêtez-le et voyez comment il va, mais City l’aime vraiment, comme le montre son contrat à long terme.

Verdict : Conserver et prêter

Cole Palmer (19, 2024)

DAWSON: City a de grands espoirs pour Palmer, mais n’est pas sûr qu’il soit prêt à être prêté. Donnez-lui le traitement Foden et laissez-le se développer en étant dans et autour de l’équipe première.

Verdict : garder

À 36 ans, Fernandinho reste le meilleur milieu de terrain défensif de Manchester City, et ils devront le signer pour un nouveau contrat cet été. Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Avant

Rahim Sterling (26, 2023)

OGDEN : Sterling a marqué 14 buts dans toutes les compétitions la saison dernière, mais n’a pas fait assez dans les plus gros matchs. Avec Foden devenant une meilleure option sur le côté gauche et la situation contractuelle de Sterling, City pourrait croire que passer à autre chose, plutôt que de lui proposer un nouveau contrat, est la meilleure décision à long terme.

DAWSON: City cherchera à prolonger son contrat, mais il pourrait dire non et essayer de le réduire ou de partir l’année prochaine. Il y a un argument pour le déplacer maintenant en raison de ses performances.

Verdict: Dump – passez cet été et collectez environ 60 millions de livres sterling ou risquez de réduire de moitié dans 12 mois.

Gabriel Jésus (24, 2023)

OGDEN: City doit le garder à cause du départ d’Aguero, mais Jesus n’a pas fait assez pour justifier une prolongation de contrat.

DAWSON : C’est le moment critique pour Jésus. Il doit intensifier la saison prochaine et montrer qu’on peut compter sur lui pour marquer des buts, peu importe qui City signera pour remplacer Aguero. Gardez, mais ne prolongez pas encore.

Verdict : garder

Ferran Torres (21, 2025)

OGDEN : Il a connu une très bonne première saison en Angleterre après son transfert de Valence, mais aucune urgence n’est nécessaire pour un nouvel accord.

Verdict : garder

Jack Harrison (24, 2022)

OGDEN : Susceptible de réaliser un transfert de 15 millions de livres sterling à Leeds United après trois saisons de prêt à Elland Road, Harrison est un autre exemple du programme de développement de joueurs intelligents de City après son émergence en tant que jeune en MLS avec le New York City FC.

Verdict : Dump — frais estimés : 15 millions de livres sterling

Riyad Mahrez (30, 2023)

DAWSON: Gardez-le, mais Mahrez est trop incohérent pour se voir proposer un nouveau contrat. Attendez sa dernière année avant d’aborder cela.

OGDEN: Je prolongerais Mahrez d’une autre année, en grande partie en raison de l’incertitude entourant Sterling. Vous ne voulez pas que les deux ailiers partent en même temps.

Verdict : garder

Patrick Roberts (24, 2022)

DAWSON: Il avait 18 ans lorsqu’il a signé à Fulham en 2015 et avait l’air d’un vrai talent, mais il a passé six ans en prêt, donc le temps d’encaisser un transfert permanent.

Verdict : larguer

Liam Delap (18, 2023)

DAWSON : Il est trop bon pour les équipes mineures, mais peut-être trop jeune pour un prêt. Comme Palmer, permettez à Delap de se développer en s’entraînant avec l’équipe première.

Verdict : garder

Sergio Agüero (32, 2021)

OGDEN: Il a accepté de rejoindre Barcelone à l’expiration de son contrat ce mois-ci. City doit donc remplacer son meilleur buteur de tous les temps en Premier League.

Verdict : Remplacer (Fin de contrat — transfert gratuit)

Évaluation globale

La situation contractuelle de l’effectif met en évidence la bonne gestion et l’anticipation supervisée par la hiérarchie de Guardiola, le directeur général Ferran Soriano et le directeur du football Txiki Begiristain. City contrôle chaque problème et cette certitude lui permet de planifier bien à l’avance de chaque fenêtre de transfert.

City n’aura pas décidé de ne pas garder Aguero, 32 ans, sans avoir une idée de qui ils peuvent trouver pour le remplacer. Tottenham Hotspur Harry Kane est la cible la plus probable, bien que les champions puissent attendre 12 mois et essayer de signer Kylian Mbappé à l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain ou au Borussia Dortmund Erling Haaland.

L’avenir de Sterling est également à surveiller, mais un manque de prétendants potentiels pourrait le voir rester sans nouvel accord. Pendant ce temps, un nouvel arrière gauche et un milieu de terrain titulaire sont nécessaires.

Poursuivre Kane signifierait payer des frais de club record qui dépassent la barre existante de 64 millions de livres sterling, mais City a l’argent pour le faire. Comme pour toutes les autres offres, la plupart peuvent être financées en déplaçant les joueurs de l’équipe sous-performants.