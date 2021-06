Raheem Sterling honoré par la reine pour son combat pour l’égalité raciale

L’attaquant de Manchester City et d’Angleterre Raheem Sterling a été nommé vendredi sur la liste des honneurs de la reine Elizabeth II en reconnaissance de son travail pour promouvoir l’égalité raciale dans le sport. Le jeune homme de 26 ans, qui a été fortement impliqué dans les campagnes de lutte contre le racisme et la discrimination, a été nommé MBE (Membre de l’Ordre le plus excellent de l’Empire britannique). Sterling, vainqueur de la Premier League et de la Coupe de la Ligue avec City cette saison, a été victime d’insultes racistes dans les stades et en ligne au cours de sa carrière. En 2019, il a participé à une campagne antiraciste, « No Room For Racism » et s’est exprimé l’année dernière alors que le mouvement Black Lives Matter prenait de l’ampleur après le meurtre de George Floyd aux États-Unis.

Le prix survient quelques jours seulement après que les joueurs anglais ont été hués par les fans pour avoir pris le genou pour protester contre l’injustice raciale avant les matchs amicaux avant l’Euro 2020.

Près d’un quart, soit 262 personnes, figurant sur le palmarès principal, qui récompense la bravoure, le service ou les réalisations des individus dans leurs domaines, ont été recommandés pour des activités liées au coronavirus.

Le milieu de terrain de Liverpool et de l’Angleterre Jordan Henderson a reçu un MBE pour services rendus au football et à la charité, en particulier pendant la pandémie de Covid-19.

L’ancien manager de Liverpool et de l’Angleterre, Roy Hodgson, a reçu un CBE en reconnaissance de sa longue et distinguée carrière dans le football.

Le joueur de 73 ans a quitté son poste de patron de Crystal Palace à la fin de la saison et devrait prendre sa retraite de la direction.

