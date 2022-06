Raheem Sterling gère les pourparlers sur son avenir, Chelsea attend la sortie de Romelu Lukaku avant d’agir sur l’intérêt | Nouvelles du football

Raheem Sterling gère les pourparlers sur son avenir, mais aucune décision n’a encore été prise, Chelsea devrait donner suite à leur intérêt une fois le prêt de Romelu Lukaku à l’Inter Milan terminé.

L’international anglais entre dans la dernière année de son contrat à l’Etihad et, à 27 ans, réfléchit attentivement à ce qu’il considère comme l’étape déterminante de sa carrière.

Chelsea n’a pas encore ouvert de dialogue formel avec Sterling, qui est l’une de leurs principales cibles.

Le club retient 10 millions d’euros de frais de prêt pour Lukaku et souhaite que l’Inter paie son salaire. Le club italien a jusqu’à présent augmenté son offre de 5 millions d’euros à 7 millions d’euros plus les suppléments.

Sterling estime qu’il n’a pas atteint son plafond et qu’il peut encore élever son jeu, ce qui ne peut être réalisé que s’il est considéré comme un contributeur décisif dans le onze de départ – en particulier dans le contexte des plus grands matches.

Ce statut a reculé à City, mais un profond respect mutuel demeure entre le joueur et le club. Il a respectueusement demandé du temps pour évaluer pleinement le type de rôle qu’il occupe dans les plans de Pep Guardiola pour l’avenir.

Sterling cherche désespérément à apporter une contribution significative partout où il joue et a été honnête en disant qu’il ne voulait pas d’une fonction partielle et qu’il s’épanouit en se voyant confier des responsabilités sur et en dehors du terrain.

Les discussions avec City ont été très professionnelles et cordiales et il est entendu que le club ne lui fera pas obstacle s’il choisit de passer à autre chose et qu’il reçoit une rémunération appropriée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Raheem Sterling étant lié à Chelsea, nous examinons certains des plus grands buts qu’il a marqués en Premier League.



Thomas Tuchel est un admirateur de Sterling, qui représente une amélioration de plusieurs de ses options actuelles dans le dernier tiers et possède une dextérité tactique.

Sterling pourrait résoudre les problèmes de score de Chelsea, après avoir affiché des chiffres doubles en Premier League au cours de chacune de ses cinq dernières saisons. Il s’est également avéré être une force créative, d’abord à Liverpool puis à City, contribuant directement à 165 buts combinés dans la division en 320 apparitions pour les deux.

Chelsea n’est pas le seul à surveiller Sterling, le Real Madrid et Barcelone vérifiant sa situation. Le Bayern Munich l’avait considéré comme une alternative à Sadio Mane, Julian Nagelsmann déclarant publiquement son appréciation de l’attaquant multifonctionnel auparavant.

Chelsea utilise le transfert de 35,1 millions de livres sterling de l’international sénégalais de Liverpool à l’Allianz Arena comme guide pour les frais potentiels de Sterling, mais City exigera plus – plus de 50 millions de livres sterling – car il est beaucoup plus jeune que Mane et une prime intra-ligue à un rival. s’appliquera.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark McAdam et Tim Vickery discutent de la possibilité pour Raheem Sterling de rejoindre Chelsea depuis Manchester City.



Un compromis d’environ 45 millions de livres sterling a été vaguement proposé si Chelsea consolidait sa poursuite.

Sterling ne réfléchira à aucun transfert potentiel jusqu’à ce que des pourparlers officiels aient lieu et il a une idée des garanties qu’il aura du point de vue du football.

C’est une raison fondamentale pour laquelle il dirige lui-même toutes les réunions. Sterling ne veut pas quitter une machine à gagner comme City à la recherche de plus de minutes et de signification pour s’asseoir ailleurs sur le banc.

Le quadruple vainqueur du titre est certain qu’il peut être un rouage crucial pour un club en soulevant plus d’argenterie à l’avenir et tient à aider à développer les jeunes joueurs.

Chelsea envisage également Ousmane Dembele et Christopher Nkunku, avec d’autres options apparemment hors de portée. Robert Lewandowski devrait rejoindre Barcelone tandis qu’Arsenal est « prudemment optimiste » quant à la signature de Gabriel Jesus de City.

