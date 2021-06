Raheem Sterling : Gareth Southgate salue la résilience et la faim du meilleur buteur anglais | Actualités footballistiques

Gareth Southgate est heureux que les gens continuent d’interroger Raheem Sterling alors que son « combattant » continue de répondre à ses critiques avec des objectifs pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

L’attaquant de Manchester City a marqué son troisième but du tournoi en donnant l’avantage à l’Angleterre lors de sa victoire 2-0 en huitièmes de finale contre l’Allemagne mardi soir.

Sterling avait frappé les vainqueurs contre la Croatie et la République tchèque en phase de groupes, mais malgré 15 buts inscrits lors de ses 20 dernières apparitions internationales, sa place dans l’équipe de Southgate a été remise en question avec l’émergence de nouveaux talents à son poste.

Mais la confiance de Southgate dans le joueur de 26 ans continue d’être récompensée et il a fait l’éloge de Sterling après la victoire de l’Allemagne.

« C’est un combattant », a déclaré Southgate lorsqu’on lui a posé des questions sur la capacité de Sterling à gérer les critiques.

« Il a une résilience et une faim incroyables. Il a développé au cours des deux dernières années cette vraie soif de marquer, même dans les matchs où les opportunités où le ballon a traversé la surface plus tôt dans le tournoi, il a été entre les deux les postes.

« Il se retrouve dans ces domaines et oui, son dynamisme est fantastique, nous connaissons le parcours qu’il a fait avec l’Angleterre et je suis tellement heureux qu’il puisse livrer les performances qu’il a.

« Les livrer à Wembley aura été vraiment spécial pour lui et, comme vous l’avez dit, le retour des buts est incroyable.

« Absolument incroyable, vraiment, mais oui, s’il vous plaît continuez à poser les questions parce que si nous ne pouvons pas le motiver, tout le monde pourra certainement le faire! »

Alors que Sterling connaît un grand sort avec l’Angleterre, il a eu du mal à marquer des buts plus tôt dans sa carrière internationale – n’en marquant que deux lors de ses 45 premiers matchs.

Il a divisé l’opinion des fans anglais, en particulier lors d’une série de 27 matchs sans but qui comprenait également la Coupe du monde 2018, mais Southgate a vu un changement en Sterling après son retour du tournoi en Russie.

« Il n’était probablement que l’un des joueurs à revenir de la Coupe du monde avec un sentiment différent et je lui en ai longuement parlé », a déclaré Southgate.

« Je pense que Séville (une victoire 3-2 en Ligue des Nations contre l’Espagne où Sterling a marqué deux fois) a été un véritable moment de décollage pour lui. On pouvait presque le voir.

















« Il a presque sauté dans le deuxième étage du stade si vous regardez la célébration de son but ce soir-là.

« Je pense vraiment que c’était un moment important pour lui et, bien sûr, il avait marqué pour son club mais n’avait pas été en mesure de le traduire.

« Maintenant, je pense qu’il se sent heureux dans notre environnement, sent qu’il peut être lui-même, connaît le respect que nous avons pour lui et oui, sa performance à chaque match de ce tournoi, il a été une énorme menace pour chaque adversaire. »

« L’Allemagne remporte une journée parfaite pour Kane »

Alors que Sterling poursuivait sa belle série de buts à l’Euro 2020, le capitaine anglais Harry Kane a mis fin à son canard lors du tournoi en ajoutant le deuxième contre l’Allemagne.

L’équipe de Southgate se rend maintenant à Rome pour affronter l’Ukraine en quarts de finale samedi et il pense que le retour en forme de Kane ne peut être que bon pour la nation – comparant sa course à celle d’Alan Shearer, qui a passé deux ans sans but en Angleterre avant de se terminer sa course stérile contre la Suisse à l’Euro 96.

« J’ai joué avec Alan à l’Euro 96 et [saw] le changement en lui une fois qu’il a marqué ce but », a ajouté Southgate.

















« Nous savons qu’avec Harry et Raheem, leur record de buts avec nous a été immense et si important. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Harry soit celui qui livre, alors Raheem a pesé à un moment crucial et a l’air électrique, mais si nous pouvons obtenir Harry marquer aussi, c’est super pour nous en tant qu’équipe.

« Il y a une énorme attente et bien que parfois, de l’extérieur, il semble que c’est une position glamour et qu’ils soient certainement bien payés, cela s’accompagne d’une pression et d’attentes immenses et je pense qu’il est important en tant que manager de comprendre cela et avoir de l’empathie avec ça.

« Non seulement y a-t-il des attentes du public, mais il y a un désir inhérent et une motivation que les avant-centres ont que si vous gagnez le match, ils ne marquent pas et ils sont irrités.

« Ils ne peuvent pas s’en empêcher. C’est l’état d’esprit des meilleurs joueurs. Donc (la victoire en Allemagne) aura été une journée parfaite pour lui.

« Il veut que l’équipe gagne plus que toute autre chose, mais que l’équipe gagne et qu’il marque, sans aucun doute cela mettra un grand sourire sur son visage. »