Raheem Sterling frappe alors que l’Angleterre bat la République tchèque 1-0 au premier groupe

L’Angleterre a trouvé une étincelle offensive pour battre la République tchèque 1-0 à Wembley mardi et décrocher la première place du groupe D à l’Euro 2020.

Raheem Sterling, qui a conservé sa place aux côtés d’Harry Kane dans une attaque remaniée, a calmé les nerfs des fans avec un but de la tête précoce, qui s’est finalement avéré décisif.

UEFA EURO 2020 : COUVERTURE COMPLÈTE | Tableau des points | Horaire | Résultats

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a apporté quatre changements à l’équipe qui a produit un affichage insipide lors du match nul 0-0 contre l’Écosse, offrant à Jack Grealish et Bukayo Sako leurs premiers départs du tournoi.

Le milieu de terrain de Chelsea, Mason Mount, n’était pas disponible car il s’isolait en raison de protocoles contre les coronavirus tandis que Southgate a choisi de laisser Phil Foden à l’écart pour éviter le risque d’une suspension.

Le défenseur de Manchester United Harry Maguire a fait sa première apparition à l’Euro 2020 aux côtés de John Stones en défense centrale.

Les deux équipes s’étaient déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, mais la première place du groupe était en jeu, et avec elle le douteux privilège d’un éventuel affrontement contre la France championne du monde, tenante du Portugal ou de l’Allemagne.

L’équipe locale a commencé brillamment sous le soleil du soir et Sterling est devenu terriblement proche en seulement la deuxième minute, mais n’a pu que regarder sa puce habile sur le gardien de but revenir du poteau après avoir récupéré une passe ratissée de Luke Shaw.

Alors que les chants de « Football’s Coming Home » résonnaient dans le stade, le capitaine Kane – fortement critiqué pour ses performances édentées dans le tournoi jusqu’à présent – ​​a tiré à distance et Grealish a lâché prise.

en-tête sterling

L’Angleterre a débloqué l’impasse à la 12e minute, lorsque Grealish, du côté gauche de la surface de réparation, a levé le ballon au poteau arrière, où Sterling s’est dirigé vers son deuxième but de l’Euro 2020.

Il y a eu une nouvelle acclamation parmi les 22 500 fans lorsqu’il a été affiché sur les écrans du stade que l’Écosse était en train de perdre 1-0 contre la Croatie à Glasgow.

Grealish et Sako étaient inventifs et directs de chaque côté de Kane, montrant une volonté de courir contre leurs adversaires et Kane se sont rapprochés au milieu de la première mi-temps, forçant un bel arrêt du gaucher de Tomas Vaclik et frappant le sol de frustration.

Mais les Tchèques portaient leur propre menace lors de leurs incursions en avant, devenant de plus en plus menaçantes à mesure que la mi-temps avançait.

Tomas Holes a forcé le gardien anglais Jordan Pickford à effectuer un arrêt rapide juste avant la demi-heure et Tomas Soucek a tiré à côté du poteau gauche.

Le milieu de terrain de Liverpool Jordan Henderson a remplacé Declan Rice à la mi-temps et les Tchèques ont fait leur propre changement, faisant appel à Petr Sevcik pour Jakub Jankto.

Les équipes étaient à égalité dans les premières minutes de la seconde mi-temps, la foule réduite faisant un bruit impressionnant dans le stade caverneux.

Les deux équipes ont apporté d’autres changements au fur et à mesure que le match avançait.

Sterling et Grealish ont été remplacés par Marcus Rashford et l’adolescent Jude Bellingham avec un quart du match à faire parmi une multitude de remplacements de chaque côté.

Il y a eu une énorme acclamation lorsqu’il a été annoncé que l’Écosse était maintenant menée 3-1 contre la Croatie alors que le match à Wembley a perdu une partie de son intensité.

Henderson a brièvement pensé qu’il avait marqué son premier but en Angleterre tard mais le but a été exclu pour hors-jeu.

L’Angleterre a terminé en tête du groupe D avec sept points tandis que la Croatie est deuxième avec quatre points. La République tchèque les rejoindra dans les huitièmes de finale comme l’une des meilleures équipes classées troisièmes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici