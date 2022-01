Raheem Sterling et Man City reprendront les négociations contractuelles au milieu de l’intérêt de Barcelone, du PSG et du Real Madrid

Barcelone, le Paris-Saint Germain et le Real Madrid restent intéressés par Raheem Sterling, ont déclaré des sources à ESPN. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

L’ailier de Manchester City, Raheem Sterling, devrait reprendre les pourparlers avec le club sur un nouveau contrat, ont déclaré des sources à ESPN.

Aucune date ferme n’a été fixée pour le début des négociations, mais des sources ont déclaré à ESPN que City souhaitait résoudre le problème avant que Sterling n’entre dans la dernière année de son accord existant en juin.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Sterling a un contrat au stade Etihad jusqu’en 2023 et les discussions sur une prolongation ont été interrompues tandis que le joueur de 27 ans s’est assuré qu’il faisait partie des plans à long terme de Pep Guardiola.

L’international anglais a perdu sa place dans l’équipe de Guardiola vers la fin de la saison dernière mais a retrouvé sa meilleure forme cette saison, marquant neuf buts en 27 matchs toutes compétitions confondues.

Il a été nommé joueur du mois de décembre en Premier League après avoir marqué cinq buts et obtenu une passe décisive en cinq matchs alors que City prenait une avance significative en tête du classement.

Des sources ont déclaré à ESPN que le retrait de Sterling de l’équipe l’avait amené à envisager un prêt de City en janvier, mais on s’attend de plus en plus à ce qu’il reste à l’Etihad.

Cependant, Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid restent intéressés par des transferts potentiels cet été ou en 2023, et Sterling reste ouvert à la possibilité de jouer à l’étranger avant la fin de sa carrière.

Sterling est dans les 18 derniers mois de son contrat, mais le joueur et le club seraient « détendus » face à la situation.

Après avoir marqué 79 buts en trois saisons entre 2017 et 2020, Sterling en a réussi 14 en 49 matchs la saison dernière.

Après avoir regagné sa place, il a marqué huit buts depuis début novembre pour redevenir un joueur clé de Guardiola.

Sa forme a aidé City à ouvrir une avance de neuf points en tête du classement de la Premier League alors que l’équipe de Guardiola cherche à remporter son quatrième titre en cinq ans.