Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly gagnent chacun 6/10 contre Everton

Chelsea a pris un bon départ malgré une performance lente lors de l’ouverture de la Premier League en remportant une victoire 1-0 contre Everton à Goodison Park samedi soir.

Une première mi-temps tranquille a vu l’équipe locale profiter de la meilleure part des chances, mais c’est l’équipe de Thomas Tuchel qui a pris les devants après qu’Abdoulaye Doucoure ait commis une faute sur Ben Chilwell dans la surface pour que Jorginho marque le premier but de Chelsea de la saison. Les Toffees ont bien réagi après la pause alors que Demarai Gray a trouvé de l’espace dans la surface avant de tester Edouard Mendy, et c’est l’équipe locale qui a de nouveau failli trouver l’égalisation mais pour une défense désespérée.

Chelsea a continué à lutter pour créer des occasions significatives malgré quelques remplacements qui ont vu Christian Pulisic et Ruben Loftus-Cheek introduits, avec une approche prudente préférant résister à la pression de l’équipe locale qui a perdu patience au fil du match. 10 minutes de temps additionnel à la suite d’une urgence médicale dans les tribunes ont forcé Chelsea à rester résolu jusqu’au bout du temps additionnel, et ils ont pu conserver trois points vitaux et durement disputés.

Points positifs

Thiago Silva et Edouard Mendy étaient les vedettes de Chelsea ce jour-là, leur contribution étant essentielle pour aider à gagner une feuille blanche.

Négatifs

Le jeu offensif de Chelsea était trop souvent prévisible et médiocre, ce qui les a vus lutter pour créer des occasions à partir du jeu ouvert. Thomas Tuchel doit également trouver un moyen d’aider à soutenir Raheem Sterling qui a été évincé par l’opposition.

Note du manager (sur 10)

4 — Une victoire pour Chelsea est tout ce qui compte, mais Thomas Tuchel a beaucoup à faire après la performance de son équipe aujourd’hui. Les Blues auraient facilement pu être punis avec leur style de jeu qui n’en faisait pas assez pour soutenir l’attaque, et c’est quelque chose qui doit être amélioré lors du prochain match.